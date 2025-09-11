delhi meerut rrts sarai kale khan station inauguration september 17 रैपिड रेल का सराय काले खां स्टेशन तैयार, इस तारीख से खुलेगा; खासियत भी जानिए, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi meerut rrts sarai kale khan station inauguration september 17

रैपिड रेल का सराय काले खां स्टेशन तैयार, इस तारीख से खुलेगा; खासियत भी जानिए

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर का आखिरी स्टेशन, सराय काले खां, अब तैयार है और इसका उद्घाटन 17 सितंबर को होने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली से मेरठ की यात्रा और भी तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 09:48 AM
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की आखिरी कड़ी, सराय काले खां स्टेशन अब तैयार है और 17 सितंबर को इसके भव्य उद्घाटन की उम्मीद है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) के अधिकारियों ने बताया कि यह स्टेशन न सिर्फ विशाल है, बल्कि भविष्य में दिल्ली को हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जोड़ने का एक बड़ा केंद्र बनेगा।

सराय काले खां स्टेशन की खासियत

215 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा यह स्टेशन किसी मेगा स्ट्रक्चर से कम नहीं है। इसे भारी भीड़ को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। भविष्य में यह स्टेशन तीनों RRTS फेज को एक-दूसरे से जोड़ेगा, जिससे दिल्ली से पड़ोसी राज्यों की यात्रा और आसान हो जाएगी। चाहे आप नौकरीपेशा हों, स्टूडेंट हों या फिर घूमने-फिरने के शौकीन, यह स्टेशन आपकी जिंदगी को रफ्तार देगा।

एक घंटे से कम वक्त में मेरठ पहुंचेंगे

NCRTC के प्रवक्ता पुनीत वत्स ने बताया, 'हमने सराय काले खां से मोदीनगर तक नामो भारत ट्रेनों का फुल टाइमटेबल ट्रायल पूरा कर लिया है। यह ट्रेन हर स्टेशन पर रुकते हुए भी एक घंटे से कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंचा देगी।' 82.15 किमी लंबे इस कॉरिडोर में 16 स्टेशन हैं और अभी 55 किमी का हिस्सा (न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ) 11 स्टेशनों के साथ चल रहा है।

17 सितंबर को होगा उद्घाटन

17 सितंबर को सराय काले खां के साथ-साथ तीन और स्टेशन शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीनगर खुलने वाले हैं। इतना ही नहीं, मेरठ मेट्रो भी इसी दिन शुरू होगी, जो RRTS के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर शहर के अंदर की यात्रा को आसान बनाएगी। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस कॉरिडोर ने अब तक 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सफर कराया है। हर 15 मिनट में चलने वाली ये ट्रेनें न तो फिक्स्ड टाइमटेबल पर निर्भर हैं और न ही सीट रिजर्वेशन की जरूरत है।

दिल्ली-मेरठ की यात्रा अब होगी सुपरफास्ट

इस कॉरिडोर के पूरी तरह शुरू होने पर दिल्ली-मेरठ रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल 37% से बढ़कर 63% हो जाएगा। प्राइवेट वाहनों को अलविदा कहने का समय आ गया है। यह रैपिड रेल यात्रा के समय को 60-75% तक कम कर देगी। यानी, दिल्ली से आसपास के इलाकों तक 30-60 मिनट में पहुंचा जा सकता है। चाहे आप ऑफिस जा रहे हों, फैक्ट्री में काम करने वाले हों, या फिर कॉलेज स्टूडेंट हों, यह रेल आपकी जिंदगी को आसान बनाएगी।