तीन डेडलाइन निकलीं, RRTS का सराय काले खां स्टेशन तैयार भी, फिर उद्घाटन पर कहां फंस रहा पेंच?
दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर सराय काले खां स्टेशन का उद्घाटन तीन डेडलाइन टलने के बाद भी अधर में है, जबकि NCRTC ने मोदीनगर तक फुल-लेंथ टाइम ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
दिल्ली-मेरठ के बीच हाई-स्पीड यात्रा का सपना दिखाने वाला सराय काले खां RRTS (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) स्टेशन अब तक अधर में लटका हुआ है। जून में उद्घाटन का वादा था, लेकिन तीन डेडलाइन गुजर चुकी हैं और अब भी अधिकारियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं कि आखिर यह स्टेशन कब तक यात्रियों के लिए खुल पाएगा।
वादों का टूटता सिलसिला
जब इस परियोजना की शुरुआत हुई, तो इसे दिल्ली की सड़कों पर जाम में फंसे लोगों के लिए गेम-चेंजर बताया गया था। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट बार-बार टलती तारीखों और अनिश्चितता की मिसाल बन चुका है। खास बात यह कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस स्टेशन के उद्घाटन की उम्मीद थी, लेकिन वह भी एक ख्वाब ही रह गया। NCRTC के अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन तैयार है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब ये स्टेशन शुरू होगा।
कोर में अड़चन, रफ्तार में देरी
NCRTC ने हाल ही में सराय काले खां से मेरठ के मोदीनगर तक नमो भारत ट्रेन का फुल-लेंथ टाइम टेबल ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान ट्रेन ने 160 किमी/घंटा की रफ्तार से 82 किलोमीटर का सफर एक घंटे से भी कम समय में तय किया। हर स्टेशन पर रुकते हुए यह ट्रेन अपनी रफ्तार और विश्वसनीयता का लोहा मनवाने में कामयाब रही। लेकिन फिर भी सराय काले खां स्टेशन का मसला सुलझ नहीं रहा।
दरअसल, इस स्टेशन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी ने भी देरी में बड़ा रोल निभाया है। 2023 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने सुझाव दिया था कि सराय काले खां में एक एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाया जाए, ताकि RRTS के साथ इसका बेहतर तालमेल हो सके। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसका विरोध करते हुए अंडरग्राउंड स्टेशन की मांग की। इस खींचतान ने मंजूरी और निर्माण की प्रक्रिया को और उलझा दिया। फिलहाल, यात्रियों को इस हाई-स्पीड कॉरिडोर की सुविधा के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।