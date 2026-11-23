दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिर दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रहे 3 लोगों को कार ने कुचला; तड़प-तड़प कर मौत
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र में आज दोपहर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क पार कर रहे 3 लोगों को महिला कार ने कुचलकर मार डाला। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद लंबा जाम लग गया।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद क्षेत्र में आज हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद एनएच-9 पर जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, विजय नगर थाना क्षेत्र में बागू के सामने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क पार कर रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। दो मृतकों की पहचान राजकुमारी, हीरालाल और तेजवीर के रूप में हुई है। इस घटना के बाद एनएच 9 पर भीषण जाम लग गया। हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को सड़क से हटाकर जाम खुलवा दिया है।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें