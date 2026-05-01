दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे इस साल के अंत तक जुड़ेंगे, NCR को मिलेगी नई कनेक्टिविटी

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का खंड-5 इस साल गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद गाजियाबाद के साथ दिल्ली के लोगों को प्रयागराज जाने के लिए नई कनेक्टिविटी मिलेगी।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का खंड-5 इस साल गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इस खंड का काम 60 से 70 फीसदी तक पूरा हो चुका है। कुछ स्थानों को छोड़कर निर्माण कार्य चल रहा है। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद गाजियाबाद के साथ दिल्ली के लोगों को प्रयागराज जाने के लिए नई कनेक्टिविटी मिलेगी।

मेरठ एक्सप्रेसवे का यह खंड कुल 14.6 किलोमीटर लंबा है। मेरठ के लोहियानगर में इंटरचेंज निर्माण और जमीन से जुड़ी बाधा के कारण परियोजना में देरी हो रही है। माना जा रहा है कि खंड-5 का काम इस साल तक पूरा हो जाएगा। इस खंड को मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना है। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोग आसानी से प्रयागराज जा सकेंगे। यह खंड गाजियाबाद के चूड़ियाला, तल्हैटा और जैनुद्दीनपुर गांव से निकल रहा है। शेष सात गांव मेरठ के हैं। गाजियाबाद की तरफ पांच किलोमीटर के हिस्से में काफी काम हो गया है। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में कुछ बाधाओं के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। उन्होंने बताया कि जो अड़चन थी, उनका निस्तारण हो गया है। खंड पर तेजी से कार्य कराया जाएगा।

इन गांवों के पास से निकल रहा शाकरपुर, फिर नरहैड़ा, ढकौली, सलेमपुर, चंदसारा, खानपुर, नगलापातू, चूड़ियाला, तल्हैटा और जैनुद्दीनपुर गांव की जमीन ली गई है। किसानों से जमीन का कब्जा तो मिल गया था, मगर बीच में कई माह काम बंद रहा था। इन गांवों के बीच से मेरठ एक्सप्रेसवे के निकलने से जमीन की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है।

वर्ष 2022 में शुरू हुआ था काम मेरठ एक्सप्रेसवे के खंड का काम 3 अप्रैल वर्ष 2022 को शुरू हुआ था। उस समय एनएचएआई के अधिकारी और निर्माण एजेंसी ने दावा किया था कि मार्च-2024 तक काम पूरा हो जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य की गति धीमी रही। इस कारण यह परियोजना पिछड़ रही है। अब दावा किया जा रहा है कि जल्दी काम पूरा करा दिया जाएगा।

खंड- 5 एक नजर में ■ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का पांचवां चरण कुल 14.6 किलोमीटर का है।

■ मेरठ के सात और गाजियाबाद के तीन गांवों के बीच से गुजरेगा पांचवां चरण।

■ मेरठ जिले में 9.130 किलोमीटर है एक्सप्रेसवे का पांचवां चरण।

■ गाजियाबाद जिले में 5.470 किलोमीटर है।