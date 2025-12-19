Delhi-Meerut Expressway : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज-5 का काम पिछड़ा, NHAI ने बताई नई डेडलाइन

संक्षेप: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (Delhi Meerut Expressway) के पांचवें फेज का काम पिछड़ा गया है। यह फेज इस साल दिसंबर तक पूरा होना था। माना जा रहा है कि खंड का काम पूरा होने में अभी पांच से छह महीने का समय और लग सकता है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (Delhi Meerut Expressway) के पांचवें फेज का काम पिछड़ा गया है। यह फेज इस साल दिसंबर तक पूरा होना था। माना जा रहा है कि खंड का काम पूरा होने में अभी पांच से छह महीने का समय और लग सकता है। मेरठ एक्सप्रेसवे के पांचवें चरण के कार्य का शुभारंभ कई साल पहले हुआ था। दावा है कि पांचवें फेज का काम लगभग 80 फीसदी पूरा हो गया है।

यह खंड शाकरपुर, नरहैड़ा, ढकौली, सलेमपुर, चंदसारा, खानपुर, नगलापातू, चूड़ियाला, तल्हैटा और जैनुद्दीनपुर गांवों के पास से निकल रहा है। पांचवां खंड दिसंबर-2023 तक कार्य पूरा होने का समय तय किया गया था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते निर्माण कार्य कई माह बंद रहा। इसके बाद वर्ष 2024 तक निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, मगर मुआवजे का विवाद नहीं सुलझने के कारण गाजियाबाद और मेरठ क्षेत्र में किसानों ने काम शुरू नहीं दिया।

एनएचएआई के अधिकारी इस साल दिसंबर तक पांचवें फेज को शुरू करने का दावा कर रहे थे। अभी तक भी काफी काम बचा हुआ है। ऐसे में पांचवें फेज का काम पिछड़ गया है। एनएचएआई के अधिकारी का कहना है कि कार्य की रफ्तार तेज करा दी है। गाजियाबाद और मेरठ में कुछ समस्याएं थीं, जिनका समाधान करा दिया है। गाजियाबाद और मेरठ में कुछ किसानों की जमीन की पैमाइश होनी है। निर्माण कार्य अगले साल अप्रैल तक पूरा हो जाएगा।

गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा : मेरठ एक्सप्रेसवे के पांचवें फेज को मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और समेत अन्य जनपद के लोग गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रवेश कर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज जा सकेंगे। बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिल सकेगी।

करीब 80 फीसदी काम पूरा होने का दावा निर्माण एजेंसी का दावा है कि करीब 80% काम पूरा कर लिया है। 10 बड़े और 12 छोटे अंडरपास के साथ 35 पुलिया बन गई हैं। 10 किलोमीटर सड़क तैयार है। शेष 4.6 किलोमीटर सड़क पर भी काम चल रहा है। किसानों के साथ जो विवाद थे उन्हें सुलझा लिया है। निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मशीन और मजदूर लगाने की तैयारी है। बता दें कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का पांचवां चरण कुल 14.600 किलोमीटर का है। मेरठ में 9.130 किलोमीटर और गाजियाबाद में 5.470 किलोमीटर का हिस्सा है। मेरठ के सात और गाजियाबाद के तीन गांवों के बीच से पांचवां चरण गुजरेगा।