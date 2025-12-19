Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi meerut expressway phase 5 work delayed NHAI told new deadline
Delhi-Meerut Expressway : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज-5 का काम पिछड़ा, NHAI ने बताई नई डेडलाइन

Delhi-Meerut Expressway : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज-5 का काम पिछड़ा, NHAI ने बताई नई डेडलाइन

संक्षेप:

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (Delhi Meerut Expressway) के पांचवें फेज का काम पिछड़ा गया है। यह फेज इस साल दिसंबर तक पूरा होना था। माना जा रहा है कि खंड का काम पूरा होने में अभी पांच से छह महीने का समय और लग सकता है।  

Dec 19, 2025 09:48 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (Delhi Meerut Expressway) के पांचवें फेज का काम पिछड़ा गया है। यह फेज इस साल दिसंबर तक पूरा होना था। माना जा रहा है कि खंड का काम पूरा होने में अभी पांच से छह महीने का समय और लग सकता है। मेरठ एक्सप्रेसवे के पांचवें चरण के कार्य का शुभारंभ कई साल पहले हुआ था। दावा है कि पांचवें फेज का काम लगभग 80 फीसदी पूरा हो गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ने को बनेगा 74 KM लिंक रोड, 56 गांवों से गुजरेगा रूट

यह खंड शाकरपुर, नरहैड़ा, ढकौली, सलेमपुर, चंदसारा, खानपुर, नगलापातू, चूड़ियाला, तल्हैटा और जैनुद्दीनपुर गांवों के पास से निकल रहा है। पांचवां खंड दिसंबर-2023 तक कार्य पूरा होने का समय तय किया गया था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते निर्माण कार्य कई माह बंद रहा। इसके बाद वर्ष 2024 तक निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, मगर मुआवजे का विवाद नहीं सुलझने के कारण गाजियाबाद और मेरठ क्षेत्र में किसानों ने काम शुरू नहीं दिया।

एनएचएआई के अधिकारी इस साल दिसंबर तक पांचवें फेज को शुरू करने का दावा कर रहे थे। अभी तक भी काफी काम बचा हुआ है। ऐसे में पांचवें फेज का काम पिछड़ गया है। एनएचएआई के अधिकारी का कहना है कि कार्य की रफ्तार तेज करा दी है। गाजियाबाद और मेरठ में कुछ समस्याएं थीं, जिनका समाधान करा दिया है। गाजियाबाद और मेरठ में कुछ किसानों की जमीन की पैमाइश होनी है। निर्माण कार्य अगले साल अप्रैल तक पूरा हो जाएगा।

गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा : मेरठ एक्सप्रेसवे के पांचवें फेज को मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और समेत अन्य जनपद के लोग गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रवेश कर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज जा सकेंगे। बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिल सकेगी।

करीब 80 फीसदी काम पूरा होने का दावा

निर्माण एजेंसी का दावा है कि करीब 80% काम पूरा कर लिया है। 10 बड़े और 12 छोटे अंडरपास के साथ 35 पुलिया बन गई हैं। 10 किलोमीटर सड़क तैयार है। शेष 4.6 किलोमीटर सड़क पर भी काम चल रहा है। किसानों के साथ जो विवाद थे उन्हें सुलझा लिया है। निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मशीन और मजदूर लगाने की तैयारी है। बता दें कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का पांचवां चरण कुल 14.600 किलोमीटर का है। मेरठ में 9.130 किलोमीटर और गाजियाबाद में 5.470 किलोमीटर का हिस्सा है। मेरठ के सात और गाजियाबाद के तीन गांवों के बीच से पांचवां चरण गुजरेगा।

अरविन्द कुमार, परियोजना निदेशक एनएचएआई, ''दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पांचवें फेज का काम तेजी से कराया जा रहा है। यह खंड अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस खंड को मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Meerut Expressway NHAI
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।