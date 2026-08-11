बारिश और डायवर्जन ने रोकी दिल्ली की रफ्तार; कब खुलेगा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे
Delhi Meerut expressway: आज डाक कांवड़ यात्रा संपन्न होने के साथ ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे खुल सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने 30 जुलाई से एक्सप्रेसवे का एक साइड आम लोगों के लिए बंद रखा था।
Delhi Meerut expressway: दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के लिए राहत की खबर है। आज सावन की शिवरात्रि के अवसर पर कांवड़िए और श्रद्धालु अपने-अपने क्षेत्र के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक के साथ ही इस वर्ष का कांवड़ मेला भी विधिवत संपन्न हो जाएगा। डाक कांवड़ियों की सहूलियत के लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 30 जुलाई से ट्रैफिक प्रतिबंध थे। बारिश और डायवर्जन ने दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। आज कांवड़ यात्रा संपन्न होने के साथ ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे खुल सकता है। दोपहर बाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस पर निर्णय लिया जाएगा।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार शाम तक रिकॉर्ड 44 लाख श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट चुके थे। अकेले सोमवार को ही लगभग 63.60 लाख तीर्थयात्री शहर पहुंचे थे। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, डाक कांवड़ियों की संख्या कम होने पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए फिर से खोला जा सकता है। 30 जुलाई से डाक कांवड़ियों की सहूलियत को देखते हुए एक्सप्रेसवे में एक साइड का ट्रैफिक बंद किया गया था।
दिल्ली-NCR की रफ्तार पर ब्रेक
सावन की शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर सोमवार को दिल्ली शिवभक्त कांवड़ियों के स्वागत और भक्तिमय माहौल में रची-बसी नजर आई। हालांकि, श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही, सड़कों पर कांवड़ शिविरों के विस्तार और बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के पहिए थम गए। इस दौरान एनएच-9, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बॉर्डर, कालिंदी कुंज और आनंद विहार जैसे व्यस्त इलाकों में दिनभर भीषण जाम की स्थिति बनी रही। रोजाना की तरह दफ्तरों, कॉलेजों और व्यापारिक सिलसिले में निकले लोगों को महज कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों का वक्त लग गया। ट्रैफिक डायवर्जन और बसों की देरी से सार्वजनिक परिवहन सेवा भी प्रभावित रही, जिससे आम यात्रियों और दैनिक यात्रियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी।
एनएच 9 पर भीषण जाम
अक्षरधाम के पास नोएडा लिंक रोड फ्लाईओवर के नीचे कांवड़ शिविर लगने से सोमवार को एनएच-9 पर भीषण जाम लग गया। शिविर समसपुर जागीर गांव की ओर लगाया गया है, इसके चलते एक लेन पर बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन कांवड़ियों ने बैरिकेडिंग के आगे ही अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर दीं, जिससे रोड प्रभावित हो गया और मयूर विहार फेज-दो तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसी तरह प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कांवड़िये मोटरसाइकिल और ट्रक लेकर बेरोकटोक चलते नजर आए। लिंक रोड फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने एक्सप्रेसवे पर ही डेरा डाल लिया, जिससे वाहनों के निकलने के लिए महज एक लेन बची और दो किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई। स्थिति को काबू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रयास किया। लेकिन कांवड़ियों को एक्सप्रेसवे पर न रोक पाने के कारण इस पर यातायात व्यवस्था बिगड़ी रही।
एक ही दिन 63.60 लाख शिवभक्तों ने भरा गंगाजल
हरिद्वार। कांवड़ मेले में इस बार शिवभक्तों की भीड़ पिछले चार दशक का रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। सोमवार को आंकड़ों के अनुसार 63 लाख 60 हजार कांवड़िए हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हुए।
कांवड़ मेला अवधि में अभी तक कुल 4 करोड़ 43 लाख 78 हजार शिवभक्त गंगाजल लेकर प्रस्थान कर चुके हैं। जबकि पिछले साल 4 करोड़ 52 लाख कांवड़िए गंगा लेने हरिद्वार पहुंचे थे। यह संख्या पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक रही थी। सोमवार को धर्मनगरी से डाक कांवड़ की रवानगी बड़ी संख्या में होती रही। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक शिवभक्ति के हरिद्वार से रवाना होने का अनुमान है। सोमवार मध्यरात्रि तक डाक कांवड़ के के प्रस्थान का सिलसिला जारी रहा।
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