दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के मिलेगी ‘नई राहत’; यहां एंट्री-एग्जिट कट होंगे चौड़े

संक्षेप:

 Delhi Meerut Expressway : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास एंट्री और एग्जिट कट चौड़े किए जाएंगे। यह काम इसी हफ्ते शुरू होगा। कट एक से दो लेन के होंगे। सबसे पहले आईपीईएम कॉलेज के सामने वाले निकास कट पर काम शुरू किया जाएगा।

Dec 06, 2025 06:00 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
Delhi Meerut Expressway : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास एंट्री और एग्जिट कट चौड़े किए जाएंगे। यह काम इसी सप्ताह शुरू होगा। कट एक से दो लेन के होंगे। सबसे पहले आईपीईएम कॉलेज के सामने वाले निकास कट पर काम शुरू किया जाएगा। इससे लोगों को राहत मिल सकेगी।

मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी समेत आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पहले प्रवेश और निकास स्थान नहीं थे। इस कारण यहां से दिल्ली की तरफ जाने के लिए लोगों को एनएच-9 पर चलना पड़ रहा था। एनएच-9 पर वाहनों का दबाव रहने से जाम लगता था। इसके बाद एनएचएआई ने क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के पास प्रवेश और निकास के लिए कट बनाए। प्रवेश और निकास कट की चौड़ाई कम है। इस कारण वाहनों का दबाव बढ़ते ही मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम लग रहा है।

एनएचएआई जाम की समस्या खत्म करने के लिए दोनों कट को चौड़ा करेगा। दोनों कट पर एक-एक अतिरिक्त लेन बनेगी। एक अधिकारी ने बताया कि कट के चौड़ा करने का काम शनिवार या रविवार से शुरू करा दिया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। इस कार्य को पूरा होने में करीब छह महीने का समय लगेगा।

कट को नियमित रूप से बंद किया

मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्रॉसिंग रिपब्लिक (आईपीईएम कॉलेज) के सामने निकास कट को शुक्रवार रात 12 बजे स्थाई रूप से बंद कर दिया गया। यह कट बीते सोमवार से शनिवार शाम छह से रात 9 बजे तक बंद रहता था। इसे छह महीने के लिए बंद कर दिया गया है। एनएचएआई ने क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद और अलीगढ़ की ओर जाने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि वह इंदिरापुरम के निकास से बाहर आकर एनएच-9 का इस्तेमाल करें। मेरठ एक्सप्रेसवे पर आईपीईएम कॉलेज के सामने निकास कट पर रोजाना जाम लग रहा था।

लोगों को जाम से निजात मिल सकेगी

एनएचएआई ने कट को सोमवार से शनिवार शाम छह बजे से रात नौ बजे तक बंद किया था। इसके चलते वाहन चालक यूपी गेट से शाम छह से नौ बजे तक एक्सप्रेसवे से न आकर एनएच-9 से गाजियाबाद की तरफ आने लगे। हालांकि, जिन लोगों को कट बंद होने की जानकारी नहीं थी, वह एक्सप्रेसवे से आ रहे थे और सन सिटी के सामने बने कट से बाहर निकल रहे थे। यहां भी वाहनों के दबाव के चलते एक्सप्रेसवे पर जाम लगने लगा था। एनएचएआई के परियोजना निदेशक बताया कि आईपीईएम कॉलेज के सामने वाले निकास कट को चौड़ा करने से यहां लगने वाले जाम से वाहन चालकों को निजात मिल सकेगी।

अरविन्द कुमार, परियोजना निदेशक, एनएचएआई, ''मेरठ एक्सप्रेसवे पर आईपीईएम कॉलेज के सामने बना कट छह महीने के लिए नियमित रूप से बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के सुझाव पर कट को नियमित रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। गाजियाबाद की तरफ आने वाले वाहन चालक जिन्हें आईपीईएम कॉलेज के सामने बने कट से बाहर निकलना है, वह एनएच-9 से आ सकेंगे। निकास कट को चौड़ीकरण का काम पूरा होने के बाद ही खोला जाएगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Meerut Expressway NHAI
