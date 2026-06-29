दिल्ली दवा खरीद घोटाले में होंगी और गिरफ्तारी? ACB के रडार पर स्वास्थ्य विभाग के 6 और अफसर

दिल्ली में करोड़ों के स्वास्थ्य उपकरण व दवा खरीद घोटाले के मामले में अभी स्वास्थ्य विभाग के कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एसीबी दस्तावेजों की जांच कर इनकी भूमिका का पता लगाने में जुटी है।

राजधानी दिल्ली में करोड़ों रुपये के कथित मेडिकल उपकरण और दवा खरीद घोटाला मामले में एसीबी की जांच के दायरे में स्वास्थ्य विभाग के छह अन्य कर्मी भी हैं। हालांकि, इनकी भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है। इन कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों पूर्व डीजीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल, डिप्टी कंट्रोलर अकाउंट्स नीरज चोपड़ा और सीपीए के तत्कालीन प्रभारी डॉ. विनोद कुमार रंगा और कुछ वेंडरों से पूछताछ की जा रही है।

मेडिकल उपकरण व दवा खरीद के कथित घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की जांच के दायरे में जो छह कर्मी हैं, उनसे जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज और उन दस्तावेजों में इन कर्मियों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। एसीबी का कहना है कि जांच में सामने आ रहे तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इस मामले में पहले ही एसीबी ने डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर जांच से जुड़ी कई अहम जानकारियां जुटाई गईं। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए एसीबी ने डॉ. वत्सला अग्रवाल और नीरज चोपड़ा को भी गिरफ्तार किया है।

विजिलेंस ने भेजी थी रिपोर्ट इस मामले की जांच तब शुरू की गई जब विजिलेंस विभाग ने कुछ संदिग्ध लेन-देन और खरीद प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन को लेकर रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने दस्तावेजों, खरीद प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू की। तफ्तीश के दौरान सभी खरीदों से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया, तकनीकी-वित्तीय मूल्यांकन, ठेका-आवंटन, आपूर्ति, निरीक्षण, स्वीकृति और भुगतान की पूरी जानकारी मांगी थी। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि खरीद प्रक्रिया में किस स्तर पर गड़बड़ी की गई है। किन लोगों को इसका फायदा पहुंचाया गया और इस कथित घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।एसीबी का कहना है कि इस मामले में विभाग से जुड़े कुछ और लोगों को भी पूछताछ में शामिल किया जा सकता है। जांच में उनकी भूमिका का पता लगाया जा रहा है।

2 जून को दर्ज किया गया था मामला नियमों के मुताबिक, ई-टेंडर सबके लिए खुले होने चाहिए थे, ताकि सीधे कंपनियों से सस्ती दवाएं मिलें। आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गईं, ताकि सिर्फ कुछ खास पसंदीदा सप्लायर्स को ही ठेका मिले और बाकी कंपनियां बाहर हो जाएं। मामले में शिकायत के आधार पर एजेंसी ने 2 जून को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।