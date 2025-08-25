दिल्ली में बारिश के चलते फिसलने से बिजली के खंबे से चिपका मकैनिक का हाथ, करंट से मौत

पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में बारिश के चलते सड़क के कीचड़ भरे एक हिस्से पर फिसलकर बिजली के खंभे की चपेट में आए एक मकैनिक की मौत हो गई है। खंबे में करेंट आ रहा था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में बारिश के चलते कीचड़ भरे सड़क के एक हिस्से पर फिसलकर बिजली के खंभे की चपेट में आए मकैनिक की मौत हो गई। खंबे में करेंट आ रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि घटना रविवार रात करीब 9.40 बजे की है। 40 साल का मकैनिक बारिश से गीली सड़क पर फिसल गया जिसकी वजह से उसका हाथ बिजली के खंभे से जा चिपका जिसमें करंट आ रहा था।

इस बारे में एक फोन कॉल पर पुलिस को बताया गया कि केसर टी-पॉइंट के पास करंट से एक शख्स की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। छानबीन में पता चला कि पीड़ित पवन यादव उस इलाके से गुजर रहा था तभी बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ भरे एक हिस्से पर उसका पैर पड़ा। पैर फिसले के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया।

इस दौरान उसका हाथ एक बिजली के खंभे से चिपक गया, जिससे उसे बिजली का तेज झटका लगा। अधिकारी ने बताया कि पवन यादव को बेहोशी की हालत में एबीजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीड़ित के परिवार को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पवन यादव दोपहिया वाहन का मिस्त्री था। वह बसईदारापुर में अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली के खंभे में करंट आने की शिकायतें कई बार की जा चुकी हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।