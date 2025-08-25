delhi mechanic died after slip on rain road contact live electric pole in Kirti Nagar area दिल्ली में बारिश के चलते फिसलने से बिजली के खंबे से चिपका मकैनिक का हाथ, करंट से मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में बारिश के चलते फिसलने से बिजली के खंबे से चिपका मकैनिक का हाथ, करंट से मौत

पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में बारिश के चलते सड़क के कीचड़ भरे एक हिस्से पर फिसलकर बिजली के खंभे की चपेट में आए एक मकैनिक की मौत हो गई है। खंबे में करेंट आ रहा था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 04:48 PM
पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में बारिश के चलते कीचड़ भरे सड़क के एक हिस्से पर फिसलकर बिजली के खंभे की चपेट में आए मकैनिक की मौत हो गई। खंबे में करेंट आ रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि घटना रविवार रात करीब 9.40 बजे की है। 40 साल का मकैनिक बारिश से गीली सड़क पर फिसल गया जिसकी वजह से उसका हाथ बिजली के खंभे से जा चिपका जिसमें करंट आ रहा था।

इस बारे में एक फोन कॉल पर पुलिस को बताया गया कि केसर टी-पॉइंट के पास करंट से एक शख्स की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। छानबीन में पता चला कि पीड़ित पवन यादव उस इलाके से गुजर रहा था तभी बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ भरे एक हिस्से पर उसका पैर पड़ा। पैर फिसले के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया।

इस दौरान उसका हाथ एक बिजली के खंभे से चिपक गया, जिससे उसे बिजली का तेज झटका लगा। अधिकारी ने बताया कि पवन यादव को बेहोशी की हालत में एबीजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीड़ित के परिवार को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पवन यादव दोपहिया वाहन का मिस्त्री था। वह बसईदारापुर में अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली के खंभे में करंट आने की शिकायतें कई बार की जा चुकी हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैकेनिक कल काम के बाद घर जा रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया जिससे बिजली के खंभे से टकरा गया। वह कुछ मिनट तक खंभे से चिपका रहा। किसी तरह बाद हम उसे खींच पाए। इस खंभे में पहले से करंट आ रहा था। आसपास के लोग इस खंबे के पास जाने से बचते थे। हमने पहले भी खुले तार की शिकायत की थी लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। यह घोर लापरवाही है। ऐसे खंभों की जांच नहीं की जाती है।