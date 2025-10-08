delhi mcd will impose fine on sterilisation firms stricter rules if rabies cases comes even after sterilisation birth नसबंदी के बाद भी अगर; इन एजेंसियों पर MCD लगाएगी तगड़ा जुर्माना, बनाए कड़े नियम, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mcd will impose fine on sterilisation firms stricter rules if rabies cases comes even after sterilisation birth

नसबंदी के बाद भी अगर; इन एजेंसियों पर MCD लगाएगी तगड़ा जुर्माना, बनाए कड़े नियम

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 10:58 AM
दिल्ली नगर निगम (MCD) शहर में कुत्तों की नसबंदी (sterilisation) के लिए जिम्मेदार एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की जवाबदेही बढ़ाने की योजना बना रहा है। नसबंदी के बाद भी रेबीज के मामले आने या कुत्तों के बच्चे पैदा होने की स्थिति में इन एजेंसियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त की ओर से स्थायी समिति को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति ने पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (Animal Birth Control program) की समीक्षा की। इस समीक्षा में यह फैसला किया गया है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण में लगे NGOs की जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है। नगर निगम इन एजेंसियों को प्रत्येक नसबंदी और टीकाकरण के लिए 900 से 1,000 का भुगतान करता है।

नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में 1,35,000 कुत्तों की नसबंदी के लक्ष्य के साथ इस परियोजना के लिए 13.5 करोड़ के खर्च की मंजूरी मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि इस साल मार्च से जून के बीच NGOs ने लगभग 42,761 कुत्तों की नसबंदी की है, जिसके लिए 4.25 करोड़ का भुगतान लंबित है। इस मंज़ूरी में यह लंबित राशि भी शामिल है।

समीक्षा बैठक के अनुसार, जुर्माने में संभावित रूप से ये चीजें शामिल होंगी:

➤रेबीज से संबंधित हर मौत के मामले में ABC केंद्र को दिए जाने वाले वार्षिक भुगतान में 10% की कटौती।

➤नसबंदी के बाद हर नए जन्म के मामले में 2% की कटौती।

एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने बताया कि पहले 20 NGOs को उनके संबंधित क्षेत्रों में 80% नसबंदी दर प्राप्त करने के लिए क्षेत्र और वार्ड आवंटित किए गए थे। प्रस्ताव में कहा, "हालांकि नसबंदी कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन उनके आवंटित क्षेत्रों में कुत्तों की आबादी अभी भी बढ़ रही है। नतीजतन, MCD की ओर से प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ का अच्छा-खासा खर्च किए जाने के बावजूद, पूरे ABC कार्यक्रम का उद्देश्य और परिणाम नहीं मिल रहा है।"

सत्बाड़ी स्थित कृष्णा आश्रम ABC केंद्र के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जुर्माने का यह प्रस्ताव NGOs के काम को और भी मुश्किल बना देगा। उन्होंने कहा, "कुत्तों की देखभाल करना पहले से ही कठिन है, और रेबीज संदिग्ध कुत्तों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। रेबीज के लक्षण 7 दिन बाद भी दिखते हैं, इसलिए हम इन कुत्तों को 'रेबीज संदिग्ध' कहते हैं, क्योंकि वे पुष्ट मामले (confirmed cases) नहीं होते। इसके अलावा, संक्रमित कुत्ता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूम सकता है।"

एक अन्य ABC केंद्र के अधिकारी ने कहा कि नसबंदी किए गए कुत्तों को ट्रैक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा, "माइक्रोचिप लगाने के लिए पहले प्रावधान और फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। जुर्माने लगाने के बजाय, हमें सहयोग से मिलकर काम करना चाहिए।" MCD कमिश्नर ने प्रस्तावित किया है कि इन NGOs की जवाबदेही तय करने के लिए, पहचान के लिए माइक्रोचिप लगाने और CCTV के माध्यम से गतिविधियों को रिकॉर्ड करने जैसे उन्नत डिजिटल निगरानी के तरीके पेश करने की आवश्यकता है।

कमिश्नर के पत्र में उल्लेख किया गया है, "अगर कुत्तों की नसबंदी के बाद कोई नया जन्म देखा गया, तो आवंटित वार्ड से संबंधित NGO को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और प्रतिपूर्ति (reimbursement) के लिए किया जाने वाला आनुपातिक भुगतान रोक दिया जाएगा। इन केंद्रों को कुत्तों की आबादी में वृद्धि, काटने के मामलों और मौतों को कम करने के लिए जवाबदेह बनाने की जरूरत है।" इसके अलावा, नसबंदी की गति बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर, निगम ABC कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अधिक एजेंसियों को आमंत्रित करने की भी योजना बना रहा है। अधिकारियों ने कहा, "ये एजेंसियां नसबंदी, टीकाकरण और 20 ABC यूनिट से अधिक अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूरे प्रोजेक्ट के लिए दरों की बोली लगाएंगी।"

समीक्षा में यह भी सिफारिश की गई है कि नसबंदी अभियान में मादा कुत्तों को प्राथमिकता दी जाए और अन्य उपायों के साथ माइक्रोचिपिंग शुरू की जाए। स्थायी समिति 9 अक्टूबर को अपनी अगली बैठक में लंबित भुगतानों के मुद्दे पर विचार कर सकती है। पशु अधिकार कार्यकर्ता और पीपल फॉर एनिमल्स (People for Animals) की ट्रस्टी अंबिका शुक्ला ने कहा कि यह दृष्टिकोण मौलिक रूप से गलत है, और MCD को ABC कार्यक्रम के मूल पहलुओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "रेबीज के मामलों के लिए जुर्माना लगाने के बजाय जो NGO के नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें उन खराब स्थितियों को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए जिनमें ABC कार्यक्रम चलाया जा रहा है: डॉग केनलों (kennels) की स्थिति, कुत्तों को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के तरीके, नसबंदी कमरों में सफाई-व्यवस्था, और जिन स्थितियों में टीके लगाए जाते हैं। यदि ध्यान इन बुनियादी सुधारों पर केंद्रित होता है, तो ABC कार्यक्रम के परिणाम स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे।"