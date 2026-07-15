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दिल्ली वार्ड कमेटी चुनाव में भाजपा 3 जोन जीती, केशव पुरम में AAP ने नहीं उतारे उम्मीदवार

By Gaurav Kala
राहुल मानव, नई दिल्ली
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Delhi MCD Ward Committee Election: दिल्ली वार्ड कमेटी चुनाव में भाजपा ने तीन जोन में जीत दर्ज कर ली है। केशव पुरम में आप ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे।

दिल्ली वार्ड कमेटी चुनाव में भाजपा 3 जोन जीती, केशव पुरम में AAP ने नहीं उतारे उम्मीदवार

दिल्ली वार्ड कमेटी चुनाव में भाजपा ने अब तक तीन जोन पर जीत दर्ज कर ली है। केशवपुरम जोन में भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। यहां आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। शाहदरा दक्षिण जोन में भाजपा को कुल 26 वोट में से 18 वोट मिले। यहां आम आदमी पार्टी को छह वोट मिले। दक्षिण जोन में भाजपा को 22 वोट में से 12 वोट मिले। अन्य जोन में चुनाव प्रक्रिया जारी है।

दिल्ली में सभी जोन की वार्ड समिति और कुछ जोन के वार्ड समिति से स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव आज बुधवार को आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक तीन जोन की वार्ड समिति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसमें भाजपा के उम्मीदवार शाहदरा दक्षिण, दक्षिण और केशव पुरम जोन में चयनित हुए हैं।

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केशव पुरम में भाजपा निर्विरोध जीती

केशव पुरम में भाजपा के सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, इस जोन में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उठा रहा था। केशवपुरम जोन से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के विनीत वोहरा, उपाध्यक्ष पद के लिए मीनू गोयल और स्थायी समिति के सदस्य के सुशील चयनित हुए हैं।

शाहदरा दक्षिण जोन से चुनाव ये जीते

शाहदरा दक्षिण जोन में भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए यशपाल सिंह, उपाध्यक्ष पद के लिए राजू सचदेवा व दक्षिण जोन में स्थायी समिति के सदस्य पद के लिए मुनेश चयनित हुए। इस जोन में कुल 26 में से भाजपा को 18 वोट मिले और आप को छह वोट मिले, दो गैर हाजिर रहे। इस जोन में अध्यक्ष पद के मतदान प्रकिया के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने नाम उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य के लिए नाम वापस ले लिए। शाहदरा दक्षिण जोन से आप से अध्यक्ष पद के लिए विजय कुमार, उपाध्यक्ष पद के लिए ज्योति रानी और स्थायी समिति के सदस्य पद के लिए हिना ने नामांकन भरा था।

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दक्षिण जोन में भाजपा ने जीत दर्ज की

दक्षिण जोन से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के पार्षद धर्मवीर सिंह, आप के राज बाला टोकस, उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ममता यादव ने और आप की पार्षद गीता के बीच मुकाबला रहा। इस जोन में कुल 22 वोट में से 12 वोट भाजपा को मिले और 10 वोट आम आदमी पार्टी को मिले।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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