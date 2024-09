LIVE Updates रिफ्रेश

MCD Ward Committee Election LIVE: आज ही होंगे वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव, भारी हंगामे के आसार

निगम के अधिनियम के अनुसार वार्ड समिति के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है। वे ही चुनाव करवाते हैं। मेयर ने निगम आयुक्त अश्विनी कुमार को पत्र लिखकर चुनाव को दोबारा करने के लिए कहा था।

