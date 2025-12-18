दिल्ली के 9 टोल नाकों पर टैक्स वसूली पर रोक, जाम से मिलेगी बड़ी राहत

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम राजधानी के नौ टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली रोक दी है। इस फैसले और केंद्र की नई कार्ययोजना से दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर सहित अन्य सीमाओं पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से वाहन चालकों को जल्द बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली के टोल नाकों पर ट्रैफिक जाम की शिकायतें वाहन चालक कई बार कर चुके हैं। गुरुग्राम के टोल नाके सहित अन्य स्थानों पर लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में आने वाले नौ टोल प्लाजा से टोल शुल्क वसूलने पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश दिल्ली नगर निगम को दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस संबंध में निगम अधिकारियों की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है, जिसमें टोल नाकों से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि, निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अलावा, टोल नाकों पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

केंद्र ने भी दिल्ली की सीमा से हटाने को कहा है दिल्ली के टोल नाकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को नियंत्रित और खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष राज्य सरकार से दिल्ली नगर निगम के अधीनस्थ टोल नाकों को हटाने को कहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने यह सुझाव भी दिया है कि इन टोल नाकों से निगम को होने वाले राजस्व की भरपाई दिल्ली सरकार अन्य संसाधनों से करे।

इस विषय पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस वर्ष टिप्पणी की थी। साथ ही, उन्होंने इस मामले पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ अहम बैठक की थी, जिसमें दिल्ली के डी-कंजेशन (जाम मुक्त) को लेकर चर्चा हुई थी।

इन स्थानों पर आरएफआईडी से वसूला जाता है टोल अभी निगम 13 स्थानों पर आरएफआईडी तकनीक के जरिए टोल वसूलता है। इनमें कुंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर, कालिंदी कुंज, कापसहेड़ा, शाहदरा (मुख्य), शाहदरा (फ्लाईओवर), गाजीपुर (मुख्य), गाजीपुर (पुराना), डीएनडी फ्लाईवे, बदरपुर-फरीदाबाद (मुख्य) और बदरपुर-फरीदाबाद (फ्लाईओवर) शामिल हैं। इन प्रमुख टोल प्लाजा पर आरएफआईडी तकनीक का उपयोग कर टोल टैक्स एकत्र किया जा रहा है।