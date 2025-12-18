Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mcd toll plaza tax collection ban supreme court traffic jam relief
दिल्ली के 9 टोल नाकों पर टैक्स वसूली पर रोक, जाम से मिलेगी बड़ी राहत

दिल्ली के 9 टोल नाकों पर टैक्स वसूली पर रोक, जाम से मिलेगी बड़ी राहत

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम राजधानी के नौ टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली रोक दी है। इस फैसले और केंद्र की नई कार्ययोजना से दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर सहित अन्य सीमाओं पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से वाहन चालकों को जल्द बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

Dec 18, 2025 05:27 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव। नई दिल्ली
दिल्ली के टोल नाकों पर ट्रैफिक जाम की शिकायतें वाहन चालक कई बार कर चुके हैं। गुरुग्राम के टोल नाके सहित अन्य स्थानों पर लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में आने वाले नौ टोल प्लाजा से टोल शुल्क वसूलने पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश दिल्ली नगर निगम को दिए हैं।

इस संबंध में निगम अधिकारियों की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है, जिसमें टोल नाकों से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि, निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अलावा, टोल नाकों पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

केंद्र ने भी दिल्ली की सीमा से हटाने को कहा है

दिल्ली के टोल नाकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को नियंत्रित और खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष राज्य सरकार से दिल्ली नगर निगम के अधीनस्थ टोल नाकों को हटाने को कहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने यह सुझाव भी दिया है कि इन टोल नाकों से निगम को होने वाले राजस्व की भरपाई दिल्ली सरकार अन्य संसाधनों से करे।

इस विषय पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस वर्ष टिप्पणी की थी। साथ ही, उन्होंने इस मामले पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ अहम बैठक की थी, जिसमें दिल्ली के डी-कंजेशन (जाम मुक्त) को लेकर चर्चा हुई थी।

इन स्थानों पर आरएफआईडी से वसूला जाता है टोल

अभी निगम 13 स्थानों पर आरएफआईडी तकनीक के जरिए टोल वसूलता है। इनमें कुंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर, कालिंदी कुंज, कापसहेड़ा, शाहदरा (मुख्य), शाहदरा (फ्लाईओवर), गाजीपुर (मुख्य), गाजीपुर (पुराना), डीएनडी फ्लाईवे, बदरपुर-फरीदाबाद (मुख्य) और बदरपुर-फरीदाबाद (फ्लाईओवर) शामिल हैं। इन प्रमुख टोल प्लाजा पर आरएफआईडी तकनीक का उपयोग कर टोल टैक्स एकत्र किया जा रहा है।

वहीं, 111 स्थानों पर हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाइस के जरिए और अन्य स्थानों पर दूसरे तरीकों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। निगम अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के अधिकतर टोल नाकों पर आरएफआईडी तकनीक से टोल वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
