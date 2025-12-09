दिल्ली की सफाई और प्रदूषण पर 'सुपर ऐक्शन', MCD के बेड़े में शामिल हुई नई मशीनें
दिल्ली नगर निगम ने सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण कार्य, प्रदूषण नियंत्रण और सड़कों से धूल प्रदूषण जैसे कार्यों के लिए नई मशीनें अपने बेड़े में शामिल की। निगम मुख्यालय में मंगलवार को 17 बैकहो लोडर और 2 सुपर सकर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
निगम के अनुसार मशीनों के शामिल होने से एमसीडी के बैकहो लोडर बेड़े की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। बैकहो लोडर की प्रति यूनिट लगता 33.28 लाख रुपये है। इसकी उपयोगी आयु दस वर्ष है। एमसीडी में सुपर सकर यूनिटों की कुल संख्या बढ़कर आठ हो गई है। इसकी लागत 214 लाख रुपये प्रति सेट है और इसकी उपयोगी आयु दस साल है।
इस अवसर पर महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, निगम आयुक्त अश्वनी कुमार, स्थायी समिति के उपाध्यक्ष सुंदर सिंह तंवर और पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने इन मशीनों को हरि झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस संबंध में मेयर ने बताया कि निगम के बेड़े में नई मशीनें शामिल हुई हैं। इसके उपयोग से प्रदूषण नियंत्रण, साफ सफाई के कार्यों में सहयोग मिलेगा। बैकहो लोडर मशीन का इस्तेमाल निर्माण, भूनिर्माण, कृषि और सड़क निर्माण में खाइयां खोदने, सामग्री लोड करने, साइट तैयार करने, छोटे विध्वंस कार्यों में और ग्रेडिंग के लिए किया जाएगा।
इसका इस्तेमाल खुदाई के कार्य में भी होगा। उन्होंने बताया कि सुपर सकर मशीन का इस्तेमाल शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई और कचरा निपटान के लिए किया जाएगा जिसमें नालियों से गाद निकालने, जाम हुई सीवर लाइनों को साफ करने और सेप्टिक टैंकों को खाली करने के लिए। यह मशीन दुर्गम क्षेत्रों से कीचड़, गाद, मलबे और तरल पदार्थों को सोखने के लिए एक मजबूत वैक्यूम का इस्तेमा करती है।