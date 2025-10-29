Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mcd schools teachers will given training plans also on dropped out students
एमसीडी स्कूलों के शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग, पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों पर भी प्लान

एमसीडी स्कूलों के शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग, पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों पर भी प्लान

संक्षेप: दिल्ली के एमसीडी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में मेंटर शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ये टीचर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 29 Oct 2025 08:06 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राहुल मानव
share Share
Follow Us on

दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों में नवाचार शिक्षण पद्धति को अपनाते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में मेंटर शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी जा रह है कि वह अन्य शिक्षकों को इस पद्धति से प्रशिक्षित करें। इसके अतिरिक्त निगम विद्यालयों से उन बच्चों को शिक्षण गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, जो अब तक स्कूल नहीं गए हैं या उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है। इस संबंध में निगम की शिक्षा समिति की बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा, उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी, शिक्षा निदेशक निखिल तिवारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को निगम विद्यालयों से जोड़ेंगे

इस संबंध में शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश ने बताया कि निगम स्कूलों से उन बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो बच्चे अब तक स्कूल नहीं गए हैं। किसी कारण से स्कूल की पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके बच्चों को भी इसमें शामिल करेंगे। इसके लिए सभी जोन के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वह ऐसे बच्चों की सूची बनाकर प्रत्येक स्थानीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों से वह सूची साझा करेंगे। इसके बाद उन बच्चों को निगम स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा।

मेंटर शिक्षकों को दी गई प्रशिक्षण की जिम्मेदारी

शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि निगम के सौ से अधिक मेंटर शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह निगम विद्यालयों में कार्यरत अन्य शिक्षकों को नवाचार शिक्षण पद्धति के तहत प्रशिक्षित करें। मेंटर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए परिवर्तनों और नवाचारों की जानकारी शिक्षकों तक पहुंचाएंगे। जिससे निगम के अन्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नई आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बच्चों में स्थायी ज्ञान और रुचि उत्पन्न कर सकें। मेंटर शिक्षक पाठ्यक्रमों की मूल्यांकन प्रक्रिया में विस्तार करें। शिक्षा निदेशक निखिल तिवारी ने कहा कि मेंटर शिक्षक नवाचार शिक्षण पद्धति के तहत अन्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करें।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।