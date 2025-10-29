एमसीडी स्कूलों के शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग, पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों पर भी प्लान
संक्षेप: दिल्ली के एमसीडी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में मेंटर शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ये टीचर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों में नवाचार शिक्षण पद्धति को अपनाते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में मेंटर शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी जा रह है कि वह अन्य शिक्षकों को इस पद्धति से प्रशिक्षित करें। इसके अतिरिक्त निगम विद्यालयों से उन बच्चों को शिक्षण गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, जो अब तक स्कूल नहीं गए हैं या उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है। इस संबंध में निगम की शिक्षा समिति की बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा, उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी, शिक्षा निदेशक निखिल तिवारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को निगम विद्यालयों से जोड़ेंगे
इस संबंध में शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश ने बताया कि निगम स्कूलों से उन बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो बच्चे अब तक स्कूल नहीं गए हैं। किसी कारण से स्कूल की पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके बच्चों को भी इसमें शामिल करेंगे। इसके लिए सभी जोन के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वह ऐसे बच्चों की सूची बनाकर प्रत्येक स्थानीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों से वह सूची साझा करेंगे। इसके बाद उन बच्चों को निगम स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा।
मेंटर शिक्षकों को दी गई प्रशिक्षण की जिम्मेदारी
शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि निगम के सौ से अधिक मेंटर शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह निगम विद्यालयों में कार्यरत अन्य शिक्षकों को नवाचार शिक्षण पद्धति के तहत प्रशिक्षित करें। मेंटर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए परिवर्तनों और नवाचारों की जानकारी शिक्षकों तक पहुंचाएंगे। जिससे निगम के अन्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नई आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बच्चों में स्थायी ज्ञान और रुचि उत्पन्न कर सकें। मेंटर शिक्षक पाठ्यक्रमों की मूल्यांकन प्रक्रिया में विस्तार करें। शिक्षा निदेशक निखिल तिवारी ने कहा कि मेंटर शिक्षक नवाचार शिक्षण पद्धति के तहत अन्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करें।