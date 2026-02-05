दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे अब 48 घंटे में होंगे चकाचक, MCD ने जारी किया नया एक्शन प्लान

संक्षेप: दिल्ली नगर निगम ने सड़कों के रखरखाव के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर सड़क की मरम्मत की जाएगी। निगम ने इस साल 1000 किलोमीटर सड़कों को सुधारने का लक्ष्य रखा है।

दिल्ली नगर निगम ने सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए एक नई कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत निगम के अधीन आने वाली किसी भी सड़क के खराब होने की शिकायत मिलने पर उसे 48 घंटे के भीतर सुधारा जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चार दिन में सौंपनी होगी स्टेट्स रिपोर्ट जर्जर सड़क की मरम्मत के बाद अफसरों को चार दिन के भीतर अपने विभाग प्रमुख को इसकी स्टेट्स रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। राजधानी में एमसीडी के अधीन 15 हजार से अधिक सड़कें आती हैं। निगम प्रशासन को अक्सर अपार्टमेंट, कॉलोनियों और बाजार परिसरों के आसपास की सड़कें जर्जर होने की शिकायत मिलती रहती हैं। विभिन्न आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होती। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक, नगर निगम को हर माह सड़कों के गड्ढों व मरम्मत कार्यों से जुड़ी 1200 शिकायतें मिलती हैं।

दो दिन में होगी मरम्मत इन्हीं शिकायतों के जल्द समाधान के लिए निगम प्रशासन ने दो दिन के भीतर सड़कों की मरम्मत की योजना बनाई है। इस संबंध में निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब एमसीडी के अधीन आने वाली सड़कों की शिकायत मिलने के बाद जल्द से जल्द उनकी मरम्मत की जाएगी। इसे लेकर निगम के सभी जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सड़क से संबंधित शिकायत के समाधान और उससे जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट को दो से चार दिन में विभाग प्रमुख को सौंपनी होगी। नगर निगम ने इस वर्ष एक हजार किलोमीटर सड़क के मरम्मत का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री विकास कोष, दिल्ली ग्रामोदय अभियान और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग कर यह कार्य किया जाएगा। इस पहल से आम लोगों को सड़कों पर आवागमन में सहूलियत होगी।