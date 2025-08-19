Delhi MCD Plans Smart Parking Reforms to Ease Congestion and Curb Overcharging बंद होगा पार्किंग माफियाओं का वसूली खेल, MCD बना रही हाई-टेक सिस्टम का खास प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
बंद होगा पार्किंग माफियाओं का वसूली खेल, MCD बना रही हाई-टेक सिस्टम का खास प्लान

दिल्ली में एमसीडी स्मार्ट पार्किंग, डिजिटल भुगतान और रोडसाइड पार्किंग पर रोक का प्लान बना रही है।मोबाइल ऐप से स्लॉट बुकिंग और RFID तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी। जाम और मनमानी वसूली पर लगाम के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद ली जाएगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 12:15 PM
दिल्ली की सड़कों पर जाम और पार्किंग की मनमानी वसूली से हर कोई त्रस्त है। लेकिन, अब दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कमर कस ली है और पार्किंग व्यवस्था को चमकाने के लिए बड़े सुधारों की योजना बना रहा है। स्मार्ट पार्किंग से लेकर डिजिटल भुगतान तक, एमसीडी की ये योजनाएं दिल्लीवासियों को बड़ी राहत दे सकती हैं।

पार्किंग को बनाया जाएगा हाई-टेक

MCD अब पार्किंग को हाई-टेक बनाने की ओर बढ़ रहा है। एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, पार्किंग स्थलों को स्मार्ट पार्किंग में बदला जाएगा, जहां मोबाइल ऐप के जरिए पार्किंग स्लॉट बुक करना मुमकिन होगा। यानी अब गाड़ी खड़ी करने से पहले ही आप अपनी जगह पक्की कर सकेंगे। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के साथ मिलकर एक खास ऐप तैयार करने की बात चल रही है। इस ऐप में पार्किंग की एंट्री और एग्जिट का समय और लोकेशन दर्ज होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

पार्किंग ठेकेदारों पर लगाम

अभी तक पार्किंग ठेकेदार MCD को हर महीने लाइसेंस फीस देते हैं, लेकिन अब नया सिस्टम लाने की तैयारी है। इस सिस्टम में भुगतान सीधे MCD के खाते में जाएगा और लाइसेंस फीस अपने आप कट जाएगी। इससे न सिर्फ वित्तीय पारदर्शिता आएगी, बल्कि ठेकेदारों की मनमानी पर भी नकेल कसी जा सकेगी।

सड़क किनारे पार्किंग पर रोक

सड़कों पर जाम की सबसे बड़ी वजहों में से एक है रोडसाइड पार्किंग। MCD अब ऐसी पार्किंग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना बना रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह पर उन जगहों को चिह्नित किया जाएगा, जहां पार्किंग की वजह से जाम की स्थिति बनती है। इन जगहों को 'नो पार्किंग' जोन में बदला जाएगा, ताकि लोग बेतरतीब पार्किंग न करें। हालांकि, इससे होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए गाड़ी रजिस्ट्रेशन के समय वन-टाइम पार्किंग शुल्क बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है।

RFID और डिजिटल भुगतान की ताकत

MCD के पास कुल 430 पार्किंग स्थल हैं, जिनमें 14 मल्टीलेवल और बाकी सतह पर हैं। इनमें से 20 से ज्यादा पार्किंग स्थलों पर RFID तकनीक के जरिए FASTag से भुगतान की सुविधा शुरू हो चुकी है। ये तकनीक पार्किंग शुल्क को और आसान और पारदर्शी बनाएगी।