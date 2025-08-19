delhi mcd plans first to remove stray dogs from government offices hospitals schools know all details दिल्ली में सबसे पहले कहां से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते? MCD ने बना लिया है प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi mcd plans first to remove stray dogs from government offices hospitals schools know all details दिल्ली में सबसे पहले कहां से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते? MCD ने बना लिया है प्लान

Utkarsh Gaharwar, दिल्ली, Tue, 19 Aug 2025 12:16 PM
दिल्ली में आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद एमसीडी ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ नगर निगम अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को सौंपे गए एक कार्य योजना का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के कुत्ता पकड़ने वाले दल शुरुआत में सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और स्कूलों के अंदर से आवारा कुत्तों को हटाने और अनधिकृत रूप से बनाए गए उनके खाने के स्थानों को हटाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के कारण पकड़े गए आवारा कुत्तों की संख्या कम बनी हुई है।

एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कई बार काटने की शिकायत वाले कुत्तों के अलावा, इस अभियान का शुरुआती ध्यान सरकारी कार्यालयों के परिसरों पर है। अधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है और सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों के अंदर खाने के स्थानों की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमें ऐसे संस्थानों से कई शिकायतें मिलती हैं और हमारी शुरुआती प्राथमिकता ऐसे क्षेत्र होंगे। कार्यालय परिसरों के अंदर खाने के स्थानों की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमने पहले ही यह अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि सिविक सेंटर सहित कई नगर निगम कार्यालयों से भी कई कुत्तों को हटाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के अधिकारियों को सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें आश्रयों में रखने का आदेश दिया, साथ ही पकड़े गए किसी भी कुत्ते को वापस सड़कों पर छोड़ने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को छह से आठ सप्ताह के भीतर कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय बनाने, तत्काल पकड़ने का अभियान शुरू करने और इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने का निर्देश दिया है।