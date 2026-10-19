दिल्ली में 2000 से ज्यादा इमारतों को MCD ने नोटिस थमाया, 1500 से अधिक पर चला चाबुक
दिल्ली में इमारतों के ढहने की घटनाओं के बाद MCD ने सभी जोन में सुरक्षा जांच तेज कर दी है। बीते डेढ़ से दो महीने में दो हजार से अधिक इमारतों को ढांचागत सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने या उसका नवीनीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
दिल्ली में इमारतों के ढहने की घटनाएं सामने आने के बाद MCD ने सभी जोन में निरीक्षण को बढ़ाया है। बीते एक महीने में MCD ने 2 हजार से अधिक इमारतों को ढांचागत प्रमाणपत्र को लेकर नोटिस जारी किया है। इसमें कई पीजी, कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार निगम के सभी जोन में इमारतों की सुरक्षा को लेकर जांच लगातार की जा रही है।
इनमें जो भी इमारतों में अग्नि सुरक्षा की कमी, निगम के भवन निर्माण से जुड़े नियमों, मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन पाया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया गया है। डेढ़ से दो महीने के दौरान दो हजार से अधिक इमारतों को चिन्हित किया गया, जिन्हें ढांचागत प्रमाण पत्र को प्राप्त करने व नवीनीकरण को लेकर नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा इमारतों का सुरक्षा ऑडिट भी किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन पर बीते डेढ़ महीने के दौरान 1500 से अधिक इमारतों पर कार्रवाई की गई है।
दिल्ली में हाल के महीनों में इमारतें ढहने की घटनाओं ने भवनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सितंबर में सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत ढहने से सात लोगों की मौत हुई थी। वहीं, अक्टूबर में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू सीमापुरी में पांच मंजिला इमारत गिरने से भी कई लोगों की जान चली गई। इससे पहले जुलाई में रोहिणी सेक्टर-16 में दो निर्माणाधीन इमारतें ढह गई थीं, जिनमें तीन लोगों की मौत हुई थी। इन हादसों ने रिहायशी इमारतों के साथ-साथ पीजी और अन्य भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच की जरूरत को रेखांकित किया है।
इन घटनाओं के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सभी जोन में इमारतों का निरीक्षण तेज कर दिया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक, बीते डेढ़ से दो महीने के दौरान दो हजार से अधिक इमारतों को ढांचागत सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने या उसका नवीनीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें पीजी, कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। निगम के अनुसार, भवन निर्माण नियमों, मास्टर प्लान और अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर 1500 से अधिक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही, इमारतों का सुरक्षा ऑडिट भी किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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