Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कब होंगे दिल्ली MCD मेयर के चुनाव; इस बार क्या बन रहे समीकरण? इन चेहरों की चर्चा

Apr 05, 2026 09:57 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
share

एमसीडी के मेयर चुनाव अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। इसके साथ ही स्थायी समिति के तीन सदस्यों का भी चयन होगा। बताया जाता है कि नए मेयर कंडिडेट के चयन को लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है।

कब होंगे दिल्ली MCD मेयर के चुनाव; इस बार क्या बन रहे समीकरण? इन चेहरों की चर्चा

दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के चुनाव अप्रैल के अंतिम हफ्ते में होंगे। इसे लेकर इस सप्ताह निगम सचिव कार्यालय की तरफ से अधिसूचना जारी की जा सकती है। निगम के अधिनियम के नियमों के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के पहले महीने में नए महापौर का चयन होना जरूरी है। प्रत्येक वर्ष इस प्रक्रिया का संचालन निगम के सदन की बैठक में होता है। अगले वर्ष निगम चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए नए महापौर के उम्मीदवार के चयन को लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है।

इन चेहरों की चर्चा

भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष के साथ निगम नेताओं की बैठकें भी होगी। निगम सूत्रों के अनुसार भाजपा के निगम पार्षदों में से मौजूदा नेता सदन प्रवेश वाही, उपमहापौर जय भगवान यादव, जैसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है। इसके अतिरिक्त आगामी दिनों में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 14 विधायकों को भी मनोनीत किया जाएगा। महापौर चुनाव में 250 पार्षद, 14 विधायक, लोकसभा के दिल्ली के सभी सात सांसद व तीन राज्य सभा सदस्य मतदान करेंगे।

स्थायी समिति के तीन सदस्यों के भी होंगे चुनाव

निगम सूत्रों के अनुसार स्थायी समिति के सदन से चुने जाने वाले तीन सदस्यों के चुनाव भी महापौर चुनाव के साथ ही होंगे। निगम के नियमों के तहत बीते सप्ताह स्थायी समिति के आधे सदस्य यानी नौ सदस्य सेवानिवृत हुए थे। इसमें से तीन सदस्य सदन से और छह सदस्य वार्ड समिति से सेवानिवृत हुए थे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 250 MCD श्री स्कूल को विकसित कर बनाया जाएगा स्मार्ट, क्या है प्लान?

बहुमत का गणित

महापौर चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसमें पार्षदों पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। कुल 250 पार्षद, सात सांसद व तीन राज्य सभा सदस्य व 14 मनोनीत विधायक के तहत कुल 274 वोट होते हैं। इसके तहत 138 वोटों का बहुमत होता है। 14 मनोनीत विधायकों को विधानसभा में उनके सदस्यों के अनुसार मनोनीत किया जाता है। इसके तहत भाजपा के 11 विधायक व आम आदमी पार्टी के तीन विधायक मनोनीत होंगे।

ये भी पढ़ें:MCD स्थायी समिति: 9 सदस्य रिटायर, अब बहुमत के अंकगणित पर BJP-आप में छिड़ेगी जंग

क्या बन रहे समीकरण?

भाजपा के 123 पार्षद हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के 100 पार्षद हैं। इसके अतिरिक्त इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के 15 पार्षद, कांग्रेस के नौ पार्षद, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से एक पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद हैं। भाजपा के सभी पार्षदों, सातों सांसद व 11 विधायकों को मिलाकर कुल 141 वोट हैं, जिसके तहत वे बहुमत का आंकड़ा आराम से छू रहे हैं। इसे देखते हुए इस वर्ष फिर से भाजपा के उम्मीदवार का महापौर बना जाना तय माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली से करीब 30 हजार हाथियों के वजन जितना मलवा हटाया गया, जानिए कैसे हुई सफाई?
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।