Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नए MCD मेयर का ऐलान- दिल्ली में सीलिंग पर लगाम, रिहायशी इलाकों में सिर्फ सर्वे

Apr 29, 2026 08:08 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

मेयर प्रवेश वाही 2026 तक भलस्वा-ओखला लैंडफिल खत्म करने के साथ ही सफाई का काम सुधारने और भ्रष्टाचार मिटाने पर जोर देंगे। दिल्ली में कोई सीलिंग नहीं होगी और आनंद विहार से अतिक्रमण हटाया जाएगा।

नए MCD मेयर का ऐलान- दिल्ली में सीलिंग पर लगाम, रिहायशी इलाकों में सिर्फ सर्वे

दिल्ली एमसीडी के नव निर्वाचित महापौर प्रवेश वाही ने कहा है कि इस साल 2026 में भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट को खत्म करने की दिशा में काम में तेजी लाई जाएगी। मानसून में जलभराव की समस्याओं की निगरानी होगी। 50 करोड़ रुपये की लगात की कई सफाई से जुड़ी मशीन निगम के बेड़े में शामिल होंगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दिल्ली में कोई सीलिंग नहीं होगी: मेयर

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत निगम प्रशासन की तरफ से दिल्ली में रिहायशी इलाकों में चल रही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों का सिर्फ सर्वे किया जा रहा है। इसमें किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों पर कोई सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी। इसमें कोई भी भय न फैलाए।

आनंद विहार बस अड्डे से हटेगा अतिक्रमण: डिप्टी मेयर

उपमहापौर मोनिका पंत ने कहा कि आनंद विहार बस अड्डे से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस बस अड्डे में अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं कई बार सामने आ चुकी है। आगामी दिनों में सभी विभागों के साथ बैठक कर इस पर ठोस कदम उठाएंगे।

ये भी पढ़ें:रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऐक्टिव हुई MCD

प्रवेश वाही को 156 वोट

रोहिणी पूर्व से भाजपा के पार्षद प्रवेश वाही बुधवार को एमसीडी के मेयर चुने गए। मेयर चुनाव में वाही को 156 वोट मिले जिनमें इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 14 पार्षदों के वोट भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार हाजी जरफ को 9 वोट मिले। आनंद विहार से भाजपा पार्षद मोनिका पंत एमसीडी की उपमहापौर चुनी गईं और उन्हें कुल 156 वोट मिले। बेगमपुर के भाजपा पार्षद जय भगवान यादवए पहाड़गंज से BJP पार्षद मनीष चड्ढा और शालीमार बाग से आप के पार्षद जलज चौधरी एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्य चुने गए।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए बड़ी पहल; MCD लगाएगा कैंप

दिल्ली को और साफ सुथरा बनाने का वादा

मेयर चुने जाने पर प्रवेश वाही ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा नेतृत्व का आभार जताया। प्रवेश वाही ने कहा कि हम आने वाले महीनों में दिल्ली को और साफ सुथरा बनाएंगे। हम दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे। इस साल के मेयर चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 273 वोट थे, जिनमें 249 पार्षद, दिल्ली विधानसभा के मनोनीत 14 विधायक, 7 लोकसभा सदस्य और 3 राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को 137 वोट की जरूरत थी।

ये भी पढ़ें:प्रवेश वाही अब दिल्ली MCD के नए मेयर, मोनिका पंत बनीं डिप्टी मेयर; चुनाव नतीजे
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।