जामा मस्जिद के पार्कों में अवैध कब्जों पर होगा ऐक्शन, MCD कराएगा मेगा सर्वे

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एमसीडी जामा मस्जिद के पास पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों का सर्वे शुरू करने जा रही है। एक हफ्ते में शुरू होने वाले इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जामा मस्जिद के आसपास के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों की जांच के लिए सर्वे शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह सर्वे अगले एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को MCD को सख्त निर्देश दिया था कि दो महीने के अंदर जामा मस्जिद के नजदीकी पार्कों और खुले स्थानों का विस्तृत सर्वे करके कब्जों की सच्चाई सामने लाई जाए। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध फोटोग्राफ्स में कब्जे और अवैध निर्माण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिना सत्यापन के कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अगर सर्वे में कब्जा या गैरकानूनी इस्तेमाल पाया गया तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट करने के बाद होगा संयुक्त सर्वे टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई जगहों पर जमीन का मालिकाना हक अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ जमीनें MCD की हैं तो कुछ लाइसेंस के आधार पर दी गई हैं। असली मालिक का पता चलने के बाद संबंधित विभाग के साथ मिलकर सर्वे किया जाएगा।

ज्यादातर अतिक्रमण अस्थायी बताए जा रहे एक जोनल अधिकारी के अनुसार, रिकॉर्ड में इस इलाके में कोई स्थायी कब्जा दर्ज नहीं है। ज्यादातर मामलों में अस्थायी अतिक्रमण दिखते हैं, जैसे ठेला लगाना, अस्थायी स्टॉल या झोपड़ियां बनाकर व्यापार करना। सर्वे टीम पूरे इलाके का निरीक्षण करेगी, हेडक्वार्टर के दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और सिफारिशें देगी। रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।