दिल्ली की सफाई पर संकट! आर्थिक तंगी से जूझ रहा MCD, 16 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज

दिल्ली नगर निगम 16,226.5 करोड़ रुपये के भारी कर्ज में डूब गया है, जिससे शहर की साफ-सफाई और कर्मचारियों को वेतन देने जैसी सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है।

दिल्ली की गलियों में कूड़े के ढेर और सड़कों पर गंदगी का आलम अब आम बात हो चली है, लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि नगर निगम (MCD) की चरमराती माली हालत भी है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों ने MCD की आर्थिक तंगी को उजागर किया है, जहां कर्ज का बोझ 14,000 करोड़ से बढ़कर 16,226.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सालाना 17,000 करोड़ के बजट के साथ एमसीडी इस कर्ज के जाल से निकलने की जद्दोजहद में है।

MCD के सामने कर्ज का पहाड़ एमसीडी की बैलेंस शीट इस वक्त डगमगाती नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ हुई ताजा समीक्षा बैठक में एमसीडी ने अपनी बदहाल स्थिति का खुलासा किया। कर्मचारियों की पेंशन, ठेकेदारों के बकाया भुगतान, कूड़ा प्रबंधन कंपनियों के लिए फंड और दिल्ली सरकार से लिया गया भारी-भरकम कर्ज ये सब मिलकर एमसीडी को आर्थिक संकट में धकेल रहे हैं। कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभ और बकाया 3,605 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, ठेकेदारों को 1,213.8 करोड़ रुपये देने बाकी हैं और कूड़ा संग्रह व परिवहन के लिए 460 करोड़ रुपये चाहिए। इसके अलावा, दिल्ली सरकार से 7,541.11 करोड़ का कर्ज और 3,353.37 करोड़ का आंतरिक कर्ज, जो एमसीडी अपने ही कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और एस्क्रो खातों से उधार ले रही है, ने हालात को और पेचीदा कर दिया है।

साफ-सफाई पर संकट, कूड़ा प्रबंधन ठप एमसीडी के कमिश्नर अश्वनी कुमार ने हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में साफ-साफ कहा कि पैसे की कमी दिल्ली की साफ-सफाई में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। कूड़ा प्रबंधन कंपनियों को 90 करोड़ की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 70 करोड़ रुपये मिल पा रहे हैं, जिससे उनका काम प्रभावित हो रहा है। कमेटी ने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने की बात तो उठाई, लेकिन असल दिक्कत तो फंड की कमी है। मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि धन की कमी को दूर किया जाएगा। बीजेपी शासित एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश में हैं, ताकि शहर की साफ-सफाई को पटरी पर लाया जा सके।

दिल्ली सरकार से मदद की आस एमसीडी ने अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए दिल्ली सरकार से कई तरह की राहत मांगी है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर लगने वाली ट्रांसफर ड्यूटी को 3% से घटाकर 0.25% करने की मांग की गई है, ताकि एमसीडी की कमाई बढ़ सके। इसके साथ ही, तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के तहत 427.69 करोड़ रुपये जल्द जारी करने और राज्य बजट से क्वार्टरली अनुदान जल्द देने की अपील की गई है। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के लिए निजी कंपनियों को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा है, जिससे टैक्स नेट को और विस्तार मिले।