दिल्ली MCD चुनाव: चांदनी महल और चांदनी चौक जैसे गढ़ आप के हाथ से फिसले, क्या वजह?
दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने सात सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। चांदनी महल और चांदनी चौक जैसे उसके मजबूत गढ़ इस बार हाथ से निकल गए। AAP पहले इन वार्डों को अपनी ‘सेफ सीट’ मानती थी, लेकिन चुनाव परिणाम ने समीकरण बदल दिए। कांग्रेस ने भी एक सीट- संगम विहार A पर भाजपा को पछाड़कर वापसी का संकेत दिया है।
चांदनी महल के हाथ से फिसलने की क्या वजह?
सबसे बड़ा उलटफेर चांदनी महल वार्ड में हुआ। यह सीट 2022 में AAP के आले मोहम्मद इक़बाल ने 17,100 वोटों के बेहद बड़े अंतर से जीती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हुई और उपचुनाव में नए चेहरे की जरूरत पड़ी। यहीं से AAP के भीतर खींचतान शुरू हो गई। पूर्व विधायक शोएब इक़बाल अपने साले काशिफ कुरैशी को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। टिकट न मिलने से नाराज़ शोएब इक़बाल ने AAP छोड़ दी और AIFB उम्मीदवार मोहम्मद इमरान को समर्थन दे दिया। इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ा और इमरान ने AAP को 4,692 वोटों से हरा दिया। यह AAP के लिए सबसे बड़ा प्रतीकात्मक झटका माना जा रहा है।
चांदनी चौक के हाथ से फिसलने की क्या वजह?
दूसरा बड़ा नुकसान चांदनी चौक वार्ड में हुआ, जहां 2022 में AAP के पुनर्दीप सिंह सैनी ने जीत दर्ज की थी। फरवरी 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके विधायक बनने के बाद यह सीट भी खाली हो गई। उपचुनाव में AAP ने हर्ष शर्मा को उतारा, जबकि भाजपा ने सुमन कुमार गुप्ता को टिकट दिया। मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन भाजपा उम्मीदवार 1,182 वोटों से जीतने में सफल रहे। माना जा रहा है कि यहां स्थानीय स्तर पर भाजपा की संगठनात्मक पकड़ और AAP के वोटों में बिखराव इसका प्रमुख कारण रहा।
भाजपा को राहत, आप के गढ़ों में गिरावट
कुल मिलाकर भाजपा ने द्वारका B, अशोक विहार, शालीमार बाग B, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर जैसे वार्डों पर अपनी पकड़ बरकरार रखी। वहीं AAP केवल तीन वार्ड- नरैना, मुंडका और दक्षिणपुरी तक सीमित रह गई। यह उपचुनाव फरवरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा थी, जिसमें उसके लिए परिणाम राहत भरे रहे, जबकि AAP को अपने गढ़ों में गिरावट का सामना करना पड़ा है।