शालीमार बाग में सियासी अखाड़ा! सुबह मुख्यमंत्री का दबदबा तो दोपहर में पूर्व CM ने संभाली कमान

संक्षेप: दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन शालीमार बाग वार्ड राजनीतिक रंगमंच का केंद्र बन गया, जहां सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (बीजेपी) ने रोड शो किया, वहीं दोपहर में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी (आप) ने पार्टी उम्मीदवार के लिए रैली का नेतृत्व किया और कल इस वार्ड में मतदान होगा।

दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कल चुनाव प्रचार थम गया। इस दौरान शालीमार बाग वार्ड पूरे राजनीतिक रंगमंच का केंद्र बन गया। रविवार को होने वाले एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव के अंतिम अभियान दिवस पर यह इलाका प्रमुख दलों के लिए सबसे बड़ा युद्धक्षेत्र साबित हुआ। इस वार्ड से ही साल की शुरुआत में बीजेपी की रेखा गुप्ता विधायक चुनी गईं, जो अब मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में इस छोटे से नगर निगम चुनाव में भी हाई प्रोफाइल जंग छिड़ गई है।

सुबह में भगवा लहर, जब पहुंचीं मुख्यमंत्री टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह होते ही शालीमार बाग के एबी ब्लॉक में भगवा रंग दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन के काफिले के साथ सड़कों पर भगवा झंडियां लहराने लगीं। दुकानों, गाड़ियों और घरों पर लगे झंडों के बीच लाउडस्पीकरों से 'दिल्ली बदल रही है, पटरी पर चल रही है' जिंगल गूंज रहा था। बड़ी संख्या में एसयूवी, बाइक और भगवा बैनरों से सजी ई-रिक्शाओं का विशाल काफिला गलियों में घूमता रहा। भीड़ के ऊपर मोदी जी के विशाल कटआउट लहराते रहे, तो छतों से समर्थक पोस्टरों के साथ हवा में तालियां बजाते दिखे।