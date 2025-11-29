दिल्ली MCD उपचुनाव का प्रचार थमा, कल 12 वार्डों में होगा मतदान; पूरी डिटेल्स

संक्षेप: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम को थम गया है, जहां 53 उम्मीदवारों के लिए कल 143 जगहों पर बने 580 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा, जिसकी तैयारी राज्य चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है।

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे चुनाव प्रचार थम गया। रविवार को 12 वार्डों में 143 जगहों पर बने 580 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। छह लाख 98 हजार 751 मतदाता इस उपचुनाव में ताल ठोक रहे 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।

इस बीच दिल्ली राज्य चुनाव आयोग कहा है कि नगर निगम के इस उपचुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। घर से मतदान नहीं करने वाले 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं को आयोग की तरफ से घर से मतदान के लिए जाने व ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने सभी 12 वार्डों में ड्राई डे घोषित कर दिया है।

तीन बजे से चलेंगी डीटीसी बसें रविवार को 35 रूटों पर तड़के तीन बजे से डीटीसी बसें चलेंगी। इसके अतिरिक्त 28 रूटों पर रात्रि सेवा की डीटीसी बस भी उपलब्ध रहेगी। वहीं, सभी कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन सुबह चार बजे से शुरू हो जाएगा। ताकि चुनावी ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारी मतदान केंद्रों पर पहुंच सकें।

भाजपा : सीएम समेत सभी प्रमुख नेता उतरे मैदान में भाजपा ने रोड शो के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। सीएम रेखा गुप्ता समेत भाजपा के प्रमुख नेताओं ने रोड शो किया। भाजपा नेताओं ने सरकार बनने के बाद हुए कार्यों को गिनवाकर वोट मांगे। सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक, अशोक विहार, शालीमार बाग में रोड शो किया और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता इस मौके का लाभ उठाकर निगम में भाजपा को स्पष्ट बहुमत देना चाहती है।

आप : भाजपा को उपचुनाव में सबक सिखाएगी जनता नगर निगम उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान आप नेताओं ने भाजपा सरकार पर झुग्गियों को उजाड़ने का आरोप लगाए और कहा कि इस उपचुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक संग नारायणा वार्ड और शालीमार बाग वार्ड में रोड शो किया।

कांग्रेस : दोनों दलों के झूठ और धोखे को याद रखना दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शीला दीक्षित सरकार के 15 वर्षों के शासन ने राजधानी को विकसित और विश्वस्तरीय शहर बनाया, लेकिन भाजपा और आप के 12 साल के शासन ने दिल्ली की स्थिति बिगाड़ दी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि उपचुनाव में वोट डालते समय जनता को दोनों दलों के झूठ और धोखे को याद रखना चाहिए। यादव ने कहा कि दिल्ली आज जानलेवा प्रदूषण, और कमजोर कानून व्यवस्था से जूझ रही ह।

इन वार्डों में होना है उपचुनाव 35 मुंडका सामान्य

56 शालीमार बाग-बी महिला

65 अशोक विहार महिला

74 चांदनी चौक सामान्य

76 चांदनी महल सामान्य

120 द्वारका-बी महिला

128 ढिचाऊं कलां महिला

139 नारायणा सामान्य

163 संगम विहार-ए सामान्य

164 दक्षिण पूरी अनुसूचित जाति

173 ग्रेटर कैलाश महिला

198 विनोद नगर सामान्य