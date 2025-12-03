अशोक विहार में BJP की जीत पर सवाल, AAP के साथ रिकाउंटिंग में हो गया खेला?

संक्षेप: दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान अशोक विहार सीट पर रिकाउंटिंग में भाजपा की पूनम शर्मा की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और दिलीप पांडेय ने नतीजों में गड़बड़ी और जनादेश के अपमान का गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है।

दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। इस बीच अशोक विहार सीट को लेकर सियारी पारा बढ़ गया है। यहां से वीना शर्मा जीत गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इस सीट के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि ये सीट आम आदमी पार्टी जीत गई थी। लेकिन बीजेपी ने रिकाउंटिंग के नाम पर यहां जीत हासिल की।

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीती। ये वेबसाइट पर रिजल्ट है। अब कह रहे हैं रिकाउंटिंग में भाजपा जीत गई। ऐसे कैसे हो सकता है ?

वहीं आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडेय ने सौरभ भारद्वाज की पोस्ट रीशेयर करते हुए आरोप लगाया कि ये सरासर धोखाधड़ी है, जनादेश का अपमान है, ईवीएम की रिकाउंटिंग में सारे राउंड्स होने के बाद भाजपा चुनाव परिणाम बदलवा रही है। ये घटिया राजनीति है, चुनाव आयोग कहां हैं? यह सीट आम आदमी पार्टी की सीमा गोयल जीत चुकी थीं। फिर नया परिणाम किसके दबाव में आया? एक बाय इलेक्शन में इतना गिर गई भाजपा?