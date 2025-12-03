Hindustan Hindi News
MCD उपचुनाव में मिल गई संजीवनी, 12 में सिर्फ 1 वार्ड जीतने वाली कांग्रेस है खूब गदगद

संक्षेप:

वार्ड संख्या 163 के कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी ने जीत के बाद कहा कि ये जीत सारे संगम विहार वार्ड के निवासियों, माताओं-बहनों, बुजुर्गों और युवाओं को समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि यहां बीजेपी के पूरे कुनबे ने यहां डेरा जमा रखा था। 

Wed, 3 Dec 2025 12:22 PM
दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के 12 वार्डों में हुए इलेक्शन के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 7 वार्ड अपने नाम किए तो आम आदमी पार्टी को 3 वार्ड में मिली जीत से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस का खाता भी खुल गया। 12 में से 1 वार्ड पर जीत से पार्टी कैंडिडेट काफी गदगद दिखे। संगम विहार वार्ड से जीतने वाले कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं।

वार्ड संख्या 163 के कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी ने जीत के बाद कहा कि ये जीत सारे संगम विहार वार्ड के निवासियों, माताओं-बहनों, बुजुर्गों और युवाओं को समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि यहां बीजेपी के पूरे कुनबे ने यहां डेरा जमा रखा था। सीएम रेखा गुप्ता,सांसद मनोज तिवारी सहित तमाम नेताओं ने यहां रैली की पर किसी ने काम पर वोट नहीं मांगा। सीएम रेखा गुप्ता आईं पर काम पर वोट नहीं मांगा और सिर्फ घोषणाएं कीं।

वार्ड संगम विहार से कांग्रेस के सुरेश चौधरी को 12766 वोट मिले तो वहीं बीजेपी के शुभ्रजीत गौतम को 9138 वोट मिले। इस तरह से सुरेश 3628 वोटों से विजयी घोषित हो गए। बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अशोक विहार और नारायणा वार्ड पर जीते हुए कैंडिडेट्स पर आपत्ति जताई थी। दोनों ने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिए थे।

