दिल्ली बोले हर वोट है अनमोल; MCD उपचुनाव के लिए नया गाना, किसने किया लॉन्च?

Wed, 26 Nov 2025 05:05 PM
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त डॉ विजय देव और संयुक्त सचिव आदेश्वर कांत ने बुधवार को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक गीत को लॉन्च किया। इसे मुंबई से गायक ऐश्वर्य आनंद ने गाया है। इसे आगामी दिल्ली एमसीडी उपचुनाव 2025 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में अपना आधिकारिक ऑडियो-वीडियो थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इस गाने के बोल हैं- दिल्ली बोले हर वोट है अनमोल।

इस थीम सॉन्ग को औपचारिक रूप से माननीय राज्य चुनाव आयुक्त, डॉ. विजय देव ने नई दिल्ली में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में संयुक्त सचिव, आदेश्वर कांत की उपस्थिति में जारी किया। लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, डॉ. विजय देव ने इस बात पर जोर दिया कि थीम सॉन्ग का उद्देश्य हर पात्र नागरिक को जिम्मेदारी और उत्साह के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हर वोट का समान महत्व है और यह जमीनी स्तर के लोकतंत्र (grassroots democracy) को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ऑडियो-वीडियो फॉर्मेट में तैयार किया गया यह गीत दिल्ली की भावना को दर्शाता है और सभी आयु वर्ग के नागरिकों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करता है। इसकी रचनात्मक अवधारणा (creative concept) आयोग की व्यापक स्वीप (SVEEP - Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) पहल के अनुरूप समावेशिता (inclusivity), पहुंच और नागरिक कर्तव्य (civic duty) को दर्शाती है।

संयुक्त सचिव आदेश्वर कांत ने कहा कि 12 वार्डों में होने वाले एमसीडी उपचुनाव से पहले जनता के बीच अधिकतम जागरूकता फैलाने के लिए इस थीम सॉन्ग को डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, आउटडोर स्क्रीन और सामुदायिक आउटरीच चैनलों पर व्यापक रूप से प्रसारित (disseminated) किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारीपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और नागरिकों से आगे आने तथा अपने वोट को महत्वपूर्ण बनाने का आग्रह किया।

