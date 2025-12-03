Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi MCD AIFB Mohammad Imran defeat AAP and BJP Winning by 4600 Votes chandni mahal result
दिल्ली MCD में AAP-भाजपा को धूल चटाने वाले मोहम्मद इमरान कौन? 4600 वोटों से जीते

दिल्ली MCD में AAP-भाजपा को धूल चटाने वाले मोहम्मद इमरान कौन? 4600 वोटों से जीते

संक्षेप:

मोहम्मद इमरान ने चांदनी महल वार्ड पर 4600 से ज्यादा सीटों से जीत दर्ज की। उन्होंने चुनाव में आप और भाजपा दोनों को चौंकाया। एमसीडी इलेक्शन में भाजपा ने सात, आप ने तीन और कांग्रेस के खाते में एक सीट आई।

Wed, 3 Dec 2025 01:22 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली एमसीडी इलेक्शन (MCD Election) के परिणाम सामने आ चुके हैं। कुल 12 वार्डों में भाजपा ने सात, आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा। वहीं, एक सीट पर AIFB के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने बाजी मारी। दिल्ली की चांदनी महल सीट पर इमरान ने दूसरे नंबर पर आप उम्मीदवार मुदस्सिर उस्मान को 4600 से ज्यादा वोट से हराया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चांदनी महल दिल्ली का मुस्लिम बहुल इलाका है। एआईएफबी के मोहम्मद इमरान को कुल 11,814 वोट मिले, जबकि AAP प्रत्याशी मुदस्सिर उस्मान को 7,122 वोट प्राप्त हुए। इस तरह इमरान ने 4,696 वोटों के विशाल अंतर से बाजी मारी। चांदनी महल में AIFB की जीत ने दिखाया कि मतदाता अब पारंपरिक पार्टियों से हटकर विकल्प तलाश रहे हैं।

ये भी पढ़ें:ज्ञानेश कुमार 'मुख्य चोर आयुक्त', दिल्ली में हार के बाद भड़के संजय सिंह
ये भी पढ़ें:एमसीडी उपचुनाव में जीत पर रेखा गुप्ता का पोस्ट, दिल्लीवालों को पूरा श्रेय

कौन हैं मोहम्मद इमरान

मोहम्मद इमरान लंबे समय से इलाके में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। स्थानीय मुद्दों, सफाई व्यवस्था, पानी और सड़क संबंधी समस्याओं को लेकर उनकी पकड़ और जमीनी नेटवर्क को इस जीत की बड़ी वजह माना जा रहा है। इमरान की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली में छोटे दलों का चुनावी प्रभाव बहुत कम देखा जाता है।

अन्य वार्डों में नतीजे

भाजपा उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता ने चांदनी चौक वार्ड से ‘आप’ के प्रत्याशी हर्ष शर्मा को 1,182 मतों के अंतर से हराया। भाजपा ने शालीमार बाग बी वार्ड में भी जीत दर्ज की है जहां अनीता जैन ने 10,000 से अधिक मतों के अंतर से ‘आप’ प्रत्याशी बबीता राणा को हराया है। ‘आप’ ने मुंडका और दक्षिणपुरी वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने भाजपा के सुभाजीत गौतम को हराकर संगम विहार ए वार्ड पर जीत हासिल की। चौधरी को 12,766 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 9,138 वोट हासिल हुए।

अशोक विहार वार्ड में भाजपा की वीना असीजा और ‘आप’ की सीमा गोयल के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन असीजा ने 405 मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली। भाजपा ने दिचाऊं कलां और ग्रेटर कैलाश वार्ड के अलावा द्वारका-बी वार्ड भी जीत लिया, जहां से पहले कमलजीत सहरावत पार्षद थीं। सहरावत अब भाजपा सांसद हैं। भाजपा की मनीषा रानी ने ‘आप’ की राज बाला को 9,100 मतों के अंतर से हराकर द्वारका-बी वार्ड पर जीत हासिल की। नारायणा सीट पर आम आदमी पार्टी के राजन अरोड़ा ने भाजपा के चंद्रकांत शिवानी को महज 148 वोटों से हराया।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।