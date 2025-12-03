दिल्ली MCD में AAP-भाजपा को धूल चटाने वाले मोहम्मद इमरान कौन? 4600 वोटों से जीते

संक्षेप: मोहम्मद इमरान ने चांदनी महल वार्ड पर 4600 से ज्यादा सीटों से जीत दर्ज की। उन्होंने चुनाव में आप और भाजपा दोनों को चौंकाया। एमसीडी इलेक्शन में भाजपा ने सात, आप ने तीन और कांग्रेस के खाते में एक सीट आई।

दिल्ली एमसीडी इलेक्शन (MCD Election) के परिणाम सामने आ चुके हैं। कुल 12 वार्डों में भाजपा ने सात, आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा। वहीं, एक सीट पर AIFB के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने बाजी मारी। दिल्ली की चांदनी महल सीट पर इमरान ने दूसरे नंबर पर आप उम्मीदवार मुदस्सिर उस्मान को 4600 से ज्यादा वोट से हराया।

चांदनी महल दिल्ली का मुस्लिम बहुल इलाका है। एआईएफबी के मोहम्मद इमरान को कुल 11,814 वोट मिले, जबकि AAP प्रत्याशी मुदस्सिर उस्मान को 7,122 वोट प्राप्त हुए। इस तरह इमरान ने 4,696 वोटों के विशाल अंतर से बाजी मारी। चांदनी महल में AIFB की जीत ने दिखाया कि मतदाता अब पारंपरिक पार्टियों से हटकर विकल्प तलाश रहे हैं।

कौन हैं मोहम्मद इमरान मोहम्मद इमरान लंबे समय से इलाके में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। स्थानीय मुद्दों, सफाई व्यवस्था, पानी और सड़क संबंधी समस्याओं को लेकर उनकी पकड़ और जमीनी नेटवर्क को इस जीत की बड़ी वजह माना जा रहा है। इमरान की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली में छोटे दलों का चुनावी प्रभाव बहुत कम देखा जाता है।

अन्य वार्डों में नतीजे भाजपा उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता ने चांदनी चौक वार्ड से ‘आप’ के प्रत्याशी हर्ष शर्मा को 1,182 मतों के अंतर से हराया। भाजपा ने शालीमार बाग बी वार्ड में भी जीत दर्ज की है जहां अनीता जैन ने 10,000 से अधिक मतों के अंतर से ‘आप’ प्रत्याशी बबीता राणा को हराया है। ‘आप’ ने मुंडका और दक्षिणपुरी वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने भाजपा के सुभाजीत गौतम को हराकर संगम विहार ए वार्ड पर जीत हासिल की। चौधरी को 12,766 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 9,138 वोट हासिल हुए।