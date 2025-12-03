MCD By Election Result LIVE: शालीमार बाग बी से BJP की अनीता जैन ने रचा इतिहास, सबसे अधिक मतों से जीतीं

संक्षेप: MCD By Election Results Live: बता दें कि कुल 12 वार्डों में चुनाव हुए जिसके लिए 30 नवंबर को मतदान के किए गए थे। इनमें से, 9 वार्ड पहले बीजेपी के पास थे और 3 वार्ड पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के पास थे।

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। काउंटिंग सुबह से शुरू हो गई है। नतीजे यह क्लियर कर देंगे कि इन 12 वार्डों में आम आदमी पार्टी की धाक जमती है या बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगती है। बता दें कि कुल 12 वार्डों में चुनाव हुए जिसके लिए 30 नवंबर को मतदान के किए गए थे। इनमें से, 9 वार्ड पहले बीजेपी के पास थे और 3 वार्ड पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के पास थे। खास तौर पर शालीमार बाग बी (Shalimar Bagh B) और द्वारका बी (Dwarka B) वार्डों के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ…

10:14 AM- शालीमार बाग बी वार्ड से बीजेपी की अनीता जैन ने बनाया इतिहास शालीमार बाग बी वार्ड से भाजपा की उम्मीदवार अनीता जैन को कुल 16743 वोट मिले और वह अब तक इस चुनाव में सबसे अधिक वोटो के अंतर से जीती हैं। वह 10101 वोटो से जीती हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी की बबीता राणा को 6742 वोट मिले हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी से चांदनी चौक वार्ड इस उपचुनाव में छीन लिया है। इससे पहले वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सिंह साहनी चांदनी चौक वार्ड से जीते थे।

10:00 AM- 12 में से 4 वार्डों के नतीजे घोषित, कांग्रेस का खुला खाता दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डो के उपचुनाव में से चार वार्ड के परिणाम की घोषणा हुई है। अब तक दो भाजपा, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस में जीती है। इसमें से मुख्यमंत्री की शालीमार बाग बी वार्ड की सीट से भाजपा उम्मीदवार अंकिता जैन, चांदनी चौक से भाजपा की सुमन कुमार गुप्ता ने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी दक्षिणपुरी से जीती है, यहां पर राम स्वरूप कनौजिया और कांग्रेस से संगम विहार ए से सुरेश चौधरी ने जीत दर्ज की है।

09:59 AM- शालीमार बाग में बीजेपी की बंपर जीत 12 वार्डों में से एक वीआईपी वार्ड शालीमार बाग बी है जहां बीजेपी की अनीता जैन ने जीत दर्ज की है। अनीता ने 10101 वोटों से जीत दर्ज की है।

09:43 AM- 12 में से दो वार्ड में BJP की जीत, एक पर आम आदमी पार्टी जीती दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डो के उपचुनाव में से दो पर भाजपा के उम्मीदवार और एक पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इसमें शालीमार बाग बी वार्ड से भाजपा की उम्मीदवार अंकिता जैन, चांदनी चौक से भाजपा की उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता ने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी से दक्षिणपुरी से राम स्वरूप कनौजिया ने जीत दर्ज की है।