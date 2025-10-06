delhi mbbs student gang rape blackmail month long abuse दिल्ली में MBBS छात्रा के साथ दरिंदगी, होटल में पार्टी के बहाने बुलाकर किया रेप; वीडियो भी बनाया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mbbs student gang rape blackmail month long abuse

दिल्ली में MBBS छात्रा के साथ दरिंदगी, होटल में पार्टी के बहाने बुलाकर किया रेप; वीडियो भी बनाया

दिल्ली के आदर्श नगर में एक 18 वर्षीय MBBS छात्रा को पार्टी के बहाने होटल बुलाकर मुख्य आरोपी और उसके दो दोस्तों ने नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया, साथ ही इस घिनौने कृत्य की वीडियो बनाया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 01:27 PM
दिल्ली के आदर्श नगर में एक 18 साल की MBBS छात्रा के साथ दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक 20 साल के युवक ने पार्टी के बहाने उसे होटल बुलाया और अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, इस घिनौने कृत्य को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करते हुए महीने भर तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जो अभी फरार हैं।

पार्टी का बहाना, ड्रिंक में मिलाया नशीला पदार्थ

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता हरियाणा के जींद की रहने वाली है और दिल्ली के एक हॉस्टल में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही है। मुख्य आरोपी भी जींद का ही है और दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। दोनों एक ही मोहल्ले के होने के कारण पहले से परिचित थे। 9 सितंबर को आरोपी ने पीड़िता को अपने दो दोस्तों के साथ होटल में पार्टी के लिए बुलाया। वहां उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया, जिससे वह बेहोश हो गई।

रिकॉर्डिंग कर बनाया ब्लैकमेल का हथियार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नशीली हालत में मुख्य आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसके दोस्तों ने इस जघन्य कृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग की। इतना ही नहीं, दोनों दोस्तों ने भी उसका यौन शोषण किया। इसके बाद, इस वीडियो का इस्तेमाल कर मुख्य आरोपी ने पीड़िता को धमकाया और पूरे सितंबर महीने में कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। उसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी।

परिवार के सहयोग से सामने आई सच्चाई

पीड़िता ने इस दर्दनाक अनुभव को अपने परिवार से साझा किया, जिन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। 2 अक्टूबर को पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (दुष्कर्म के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ वेस्ट) भीष्म सिंह ने बताया कि पीड़िता को काउंसलिंग दी गई है और उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाएगा।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी अभी फरार हैं। उनकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

यह कोई पहला मामला नहीं है। अगस्त में दिल्ली के सिविल लाइंस में भी एक 24 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उस मामले में भी एक टीवी अभिनेता सहित चार लोगों ने पार्टी के बहाने युवती को नशीला पदार्थ देकर उसका शोषण किया था। उस मामले में पुलिस ने अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया था।