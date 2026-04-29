भाजपा के 142 सदस्य थे, वोट 156 कैसे मिले; AAP में टूट का भी मिला पहला फायदा
रोहिणी पूर्व से भाजपा के पार्षद प्रवेश वाही बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर चुने गए तो आनंद विहार से भाजपा पार्षद मोनिका पंत एमसीडी की डिप्टी मेयर बनीं।
दिल्ली में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मेयर का चुनाव बेहद आसानी से जीत लिया है। संख्याबल में पिछड़ चुकी आम आदमी पार्टी (आप) ने उसके लिए मैदान खाली छोड़ दिया था और कांग्रेस के लिए मुकाबला सांकेतिक ही था। रोहिणी पूर्व से भाजपा के पार्षद प्रवेश वाही बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर चुने गए तो आनंद विहार से भाजपा पार्षद मोनिका पंत एमसीडी की डिप्टी मेयर बनीं। दोनों को 156 वोट हासिल हुए। वहीं, कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार हाजी जरफ को 9 वोट हासिल हुए। बेगमपुर के भाजपा पार्षद जय भगवान यादव, पहाड़गंज से भाजपा पार्षद मनीष चड्ढा और शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद जलज चौधरी एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्य चुने गए।
कितने वोटर थे चुनाव में
इस साल के मेयर चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 273 वोट थे, जिनमें 249 पार्षद, दिल्ली विधानसभा के मनोनीत 14 विधायक, सात लोकसभा सदस्य और तीन राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को 137 वोट की जरूरत थी।
भाजपा को कैसे मिले 156 वोट
एमसीडी में भाजपा के कुल 123 पार्षद हैं। हालांकि, कृष्णा नगर से पार्षद संदीप कपूर अस्पताल में भर्ती होने की वजह से वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। इनके अलावा 11 मनोनीत विधायक, 7 लोकसभा सांसदों ने भी भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट डाला। राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में आईं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी पहली बार भगवा दल के लिए वोट किया। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 पार्षदों ने भी भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन किया। इस तरह भाजपा को कुल 156 वोट मिले।
आप का गणित क्या था
2022 के एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के अब 100 पार्षद ही बचे हैं। उसे पास तीन मनोनीत विधायक हैं जो एमसीडी में वोट डाल सकते हैं, जबकि दो राज्यसभा सांसद। इस तरह कुल वोट 105 ही थे।
आप ने क्यों नहीं लड़ा चुनाव
'आप' ने महापौर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक बयान में कहा कि इस कदम से भाजपा को नगर निकाय का नियंत्रण मिल जाएगा और 'आप' को शासन के मार्चे पर सत्ताधारी पार्टी का असली चेहरा उजागर करने में मदद मिलेगी। भारद्वाज ने कहा, 'सभी स्तरों पर सत्ता में होने के बावजूद भाजपा दिल्ली में कोई बदलाव लाने में नाकाम रही है। भाजपा को काम करना नहीं आता। केवल आम आदमी पार्टी ही काम करना जानती है।'
रिपोर्ट- राहुल मानव
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