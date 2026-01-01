दिल्ली में कल से शीतलहर का दौर, कोहरा भी कहर बरपाएगा; प्रदूषण की मार से भी अभी राहत नहीं

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi may see cold wave conditions at isolated places from Jan 2 to 5
संक्षेप:

दिल्ली में जारी भीषण ठंड के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 से 5 जनवरी के बीच शीतलहर चलने की आशंका जताई है। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम यानी 17.3 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक यानी 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

Jan 01, 2026 09:21 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में जारी भीषण ठंड के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 से 5 जनवरी के बीच शीतलहर चलने की आशंका जताई है। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम यानी 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक यानी 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, शीतलहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य औसत तापमान से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। आईएमडी के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम यानी 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक यानी 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 5 जनवरी तक शीत लहर चलने की संभावना है। आईएमडी ने आगे कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में 6 जनवरी तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

कई इलाकों में दृश्यता कम

गुरुवार को कई इलाकों में दृश्यता कम रही। सफदरजंग में 31 दिसंबर की रात 10:30 बजे से गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक दृश्यता सबसे कम 500 मीटर दर्ज की गई, जो सुबह 9 बजे तक सुधरकर 600 मीटर हो गई। पालम में भी 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक दृश्यता 500 मीटर रही, जो सुबह 8:30 बजे तक सुधरकर 600 मीटर हो गई।

दिन भर बादल छाए रहे

सुबह के समय छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई, जबकि दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के निगरानी केंद्रों में अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस से 17.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि पालम में 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम था। लोधी रोड में अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस, रिज में 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में न्यूनतम अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

न्यूनतम तापमान 9 से 10.6 डिग्री सेल्सियस के बीच

पूरे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 10.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 10.6 डिग्री सेल्सियस, पालम में 9 डिग्री, लोधी रोड में 10 डिग्री, रिज में 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि आयानगर में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने, कई स्थानों पर मध्यम कोहरा और कुछ स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है। अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

ठंड की स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी

आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात हुआ। एनसीआर में भी बहुत हल्की वर्षा हुई। कम तापमान, हल्की हवाएं और उच्च आर्द्रता के स्तर के कारण कोहरा बना रहेगा और ठंड की स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी।

बुधवार को दिल्ली में 6 वर्षों में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन

बुधवार को दिल्ली में पिछले छह वर्षों में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जिससे 2025 का अंत भीषण ठंड के साथ हुआ। अधिकतम तापमान गिरकर 14.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 6.2 डिग्री कम है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इससे भी कम अधिकतम तापमान 31 दिसंबर, 2019 को दर्ज किया गया था, जब दिन का अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस था।

24 घंटे का औसत एक्यूआई 380 रहा

प्रदूषण की बात करें तो सीपीसीबी के अनुसार, शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'अत्यंत खराब' श्रेणी में बना रहा। 24 घंटे का औसत एक्यूआई 380 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, 26 निगरानी केंद्र 'अत्यंत खराब' श्रेणी में और 11 'गंभीर' श्रेणी में थे, जिनमें आनंद विहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सबसे खराब 423 दर्ज किया गया।

वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने पूर्वानुमान लगाया है कि वायु गुणवत्ता 4 जनवरी तक 'अत्यंत खराब' श्रेणी में रहेगी और अगले छह दिनों तक भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। सीपीसीबी 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'अत्यंत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में बांटता है।

