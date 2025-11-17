Delhi Cold : दिल्ली में नवंबर में ही शीतलहर से सामना संभव, इस बार काफी पहले ही ठंड ने दी दस्तक

संक्षेप: दिल्ली में नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। आमतौर पर दिसंबर अंत में ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ठंड का आलम यह है कि रविवार सुबह तीन वर्षों में नवंबर महीने में सबसे सर्द रही। पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में इस बार सामान्य से काफी पहले ही ठंड की शुरुआत हो गई है। आमतौर पर नवंबर के पहले तीन सप्ताह में हल्की सर्दियां पड़ती हैं। मगर इस बार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और उत्तरी पश्चिम दिशा से आने वाली हवा के चलते पारे में गिरावट आई है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार काे न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। बीते तीन सालों में नवंबर के लिए यह सबसे कम न्यूनतम तापमान है। इससे पूर्व 22 नवंबर 2022 को न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री रहा था।

यह है शीतलहर की स्थिति मौसम विज्ञानियों के अनुसार, न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे और सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे हो तो उसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है। हालांकि, लगातार दो दिन और कम से कम दो मौसम केंद्रों पर ऐसी स्थिति रहने पर ही उसे शीतलहर घोषित किया जाता है। इसलिए सोमवार को ऐसी स्थिति रही है तो उसे शीतलहर माना जाएगा।

पालम में महसूस हुई सबसे ज्यादा ठंड मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अगले तीन चार-दिनों के बीच सर्दी के अहसास में और बढ़ोतरी होगी। पालम क्षेत्र में रविवार को दिन के समय सबसे ज्यादा ठंड का अहसास हुआ। यहां का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में अब हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा दिखेगा। जिसके चलते तापमान में भी गिरावट आएगी।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार की सुबह हल्की धुंध देखने को मिली। दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई, लेकिन सर्द हवाओं के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है।