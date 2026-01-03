दिल्ली में कल कोहरा बरपाएगा कहर; येलो अलर्ट, इसके बाद निकलेगी धूप या छाएगी धुंध

संक्षेप: दिल्ली में ठिठुराने वाली ठंड पड़ रही है। सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कल दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है।

Delhi Weather: दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से -1.9 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। अगले 6 दिन तक आसमान साफ रहने लेकिन सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखे जाने का अनुमान है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कल कोहरा छाने का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली के साथ ही NCR के विभिन्न हिस्सों में मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ नजर आ सकता है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

5, 6 और 7 को कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 5 जनवरी को दोपहर के वक्त 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है लेकिन सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। दिल्ली में 6 और 7 जनवरी को भी सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा दिख सकता है लेकिन दोपहर के वक्त आसमान साफ रहने का अनुमान है। दिल्ली में दोनों दिन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है।