दिल्ली में कल कोहरा बरपाएगा कहर; येलो अलर्ट, इसके बाद निकलेगी धूप या छाएगी धुंध

संक्षेप:

दिल्ली में ठिठुराने वाली ठंड पड़ रही है। सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कल दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है।

Jan 03, 2026 03:53 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi Weather: दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से -1.9 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। अगले 6 दिन तक आसमान साफ रहने लेकिन सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखे जाने का अनुमान है।

कल कोहरा छाने का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली के साथ ही NCR के विभिन्न हिस्सों में मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ नजर आ सकता है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

5, 6 और 7 को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 5 जनवरी को दोपहर के वक्त 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है लेकिन सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। दिल्ली में 6 और 7 जनवरी को भी सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा दिख सकता है लेकिन दोपहर के वक्त आसमान साफ रहने का अनुमान है। दिल्ली में दोनों दिन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है।

Delhi Weather
साफ रहेगा आसमान

मौसम विभाग ने 8 और 9 जनवरी को दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने और दोपहर को आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। दिन में हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली में 5 से 8 जनवरी तक दिन के वक्त आसमान साफ रहने और धूप नजर आने का पूर्वानुमान है। हालांकि पलूशन की स्थिति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। एनसीआर में भी मौसम कमोबेश दिल्ली जैसा रहेगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
