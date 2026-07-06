दिल्ली में 2 दिन येलो अलर्ट; झमाझम बारिश के लिए रहें तैयार, 10 जुलाई तक का हाल
दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मॉनसूनी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगे दो दिनों के लिए गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की बारिश में तेजी आने वाली है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सुबह साढ़े आठ बजे तक दिल्ली के पालम इलाके में सबसे अधिक 16.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को सुबह के वक्त एक्यूआई 92 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगे भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जोरदार बारिश
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
कल भी जोरदार बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी मंगलवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बारिश देखी जाएगी। इस दिन बादल छाए रहेंगे दोपहर से पहले कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आंधी-तूफान की संभावना है। वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। हवा के झोंकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
8, 9 और 10 जुलाई को भी बारिश
मौसम विभाग ने 8, 9 और 10 जुलाई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ ही हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली-एनसीआर में 10 जुलाई तक रुक-रुक कर होने वाली बारिश से तापमान में कमी देखी जाएगी। दिल्ली में 7 और 9 जुलाई को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।
कितना रहेगा तापमान?
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 8 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री जबकि 10 जुलाई को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर इस हफ्ते रुक-रुक कर बारिश के जारी रहने से मौसम के कूल-कूल रहने की संभावना है। हालांकि कल यानी मंगलवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम ज्यादा ही खराब रह सकता है।
देश के इन हिस्सों में भी होगी बारिश
मौसम विभाग की मानें तो अगले 3 दिनों के दौरान देश के मध्य हिस्सों में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है। दक्षिण झारखंड और उससे सटे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों के ऊपर भी एक डिप्रेशन बना हुआ है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से 6 जुलाई को छत्तीसगढ़ और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और 6-7 जुलाई को कोंकण, गुजरात और तटीय कर्नाटक में और 6 से 8 तारीख के दौरान मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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