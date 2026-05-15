दिल्ली में 2 दिन आंधी-तूफान का अलर्ट; बूंदाबांदी के आसार, 44°C जा सकता है तापमान
Delhi Weather: दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मौसम बदल सकता है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है।
Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में मौसम एकबार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने तेज धूल भरी आंधी और बिजली गिरने के साथ बेहद हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। अगले चार दिनों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस वीकेंड में मौसम साफ रहेगा, जिससे धूप और गर्मी और परेशान करेगी।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज धूल भरी आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहने के दौरान दिल्ली-NCR के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। आंधी के दौरान हवा की गति बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी 16 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके बाद 17 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ मौसम बदलने की संभावना है। दिन के दौरान सतह पर तेज हवाएं चलेंगी। इनकी स्पीड कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
मौसम विभाग ने 18 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आसमान साफ रहने और सतह पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दिन हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी जो दिन के दौरान कभी-कभी बढ़कर 40 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 19 मई को भी दिल्ली एनसीआर में मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 20 और 21 मई को आसमान साफ रहेगा और तीखी धूप निकलेगी। दिल्ली में 16, 20 और 21 मई को अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। दिल्ली में 17 मई को अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस हफ्ते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।