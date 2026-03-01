Hindustan Hindi News
दिल्ली में 25 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 35 डिग्री तक जा सकता है तापमान; 7 मार्च तक का हाल

Mar 01, 2026 03:57 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi Weather: मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-NCR में तीन से चार दिन तक 25 की स्पीड से हवाएं चलेंगी। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी के आसार बन रहे हैं। 7 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम इस रिपोर्ट में जानें…

Delhi Weather Forecast: दिल्ली में गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में शनिवार का दिन पिछले तीन वर्षों में फरवरी का सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया। 20 फरवरी, 2023 को अधिक अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

25 की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं

IMD के अनुसार, इस हफ्ते यानी 7 मार्च तक दिल्ली के साथ ही आसमान में साफ रहेगा। दिल्ली में पहली से 5 मार्च तक दिल्ली में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में हवाएं चल सकती हैं। शाम के वक्त इसमें थोड़ी कमी देखी जाएगी। शाम या रात के वक्त हवा की स्पीड थोड़ी कम रहेगी। दिल्ली में शाम या रात को 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में 6 और 7 मार्च को हवा की स्पीड कम होकर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

कितना रहेगा अधिकतम तापमान?

मौसम विभाग ने 2 मार्च को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। इसके बाद इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली में 3 मार्च को इसके 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 4 से लेकर 7 मार्च के दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में 7 मार्च तक अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

कितना रहेगा न्यूनतम तापमान?

मौसम विभाग ने 2 मार्च को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। इसके बाद 3 और 4 मार्च को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 5 मार्च को दिल्ली में न्यूनतम तापमान बढ़कर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 6 और 7 मार्च को दिल्ली में इसके न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं।

कल तीन साल का सबसे गर्म दिन रहा

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, वहीं न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। शनिवार दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, इससे पहले 20 फरवरी 2023 को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था।

(हिन्दुस्तान संवाददाता और IMD के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

