दिल्ली में 25 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 35 डिग्री तक जा सकता है तापमान; 7 मार्च तक का हाल
Delhi Weather: मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-NCR में तीन से चार दिन तक 25 की स्पीड से हवाएं चलेंगी। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी के आसार बन रहे हैं। 7 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम इस रिपोर्ट में जानें…
Delhi Weather Forecast: दिल्ली में गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में शनिवार का दिन पिछले तीन वर्षों में फरवरी का सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया। 20 फरवरी, 2023 को अधिक अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।
25 की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं
IMD के अनुसार, इस हफ्ते यानी 7 मार्च तक दिल्ली के साथ ही आसमान में साफ रहेगा। दिल्ली में पहली से 5 मार्च तक दिल्ली में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में हवाएं चल सकती हैं। शाम के वक्त इसमें थोड़ी कमी देखी जाएगी। शाम या रात के वक्त हवा की स्पीड थोड़ी कम रहेगी। दिल्ली में शाम या रात को 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में 6 और 7 मार्च को हवा की स्पीड कम होकर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।
कितना रहेगा अधिकतम तापमान?
मौसम विभाग ने 2 मार्च को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। इसके बाद इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली में 3 मार्च को इसके 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 4 से लेकर 7 मार्च के दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में 7 मार्च तक अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
कितना रहेगा न्यूनतम तापमान?
मौसम विभाग ने 2 मार्च को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। इसके बाद 3 और 4 मार्च को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 5 मार्च को दिल्ली में न्यूनतम तापमान बढ़कर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 6 और 7 मार्च को दिल्ली में इसके न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं।
कल तीन साल का सबसे गर्म दिन रहा
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, वहीं न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। शनिवार दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, इससे पहले 20 फरवरी 2023 को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था।
(हिन्दुस्तान संवाददाता और IMD के इनपुट पर आधारित)
