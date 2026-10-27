Delhi Weather News : दिल्ली में कल से बिगड़ेगा मौसम? बारिश बढ़ाएगी सर्दी का अहसास

Delhi Weather News : दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार-शुक्रवार को दिल्ली बादल और बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन मौसम में बदलाव बुधवार से ही देखने को मिल सकता है।

राजधानी दिल्ली में बुधवार के बाद मौसम में फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। गुरुवार-शुक्रवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना से सर्दी का अहसास बढ़ सकता है। इस बीच, सोमवार को दिल्ली की सुबह इस मौसम में सबसे ठंडी रही।

दिल्ली में तीन दिन पहले मध्य रात्रि में तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से मौसम के रुख बदला है। तापमान सामान्य से नीचे आया आने से खासतौर पर सुबह-शाम हल्की सर्दी का अनुभव होने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव गुरुवार और शुक्रवार को देखने को मिल सकता है। 29 अक्टूबर को दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

मंगलवार को आसमान आमतौर पर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की दिशा आमतौर पर उत्तर पश्चिमी रहने और हवा की गति पांच से पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

पूसा की सुबह सबसे ज्यादा ठंडी रही सफदरजंग में सोमवार दिन का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.0 डिग्री कम 16.2 डिग्री रहा। यह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। इससे पहले रविवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो सबसे कम रहा था। सफदरजंग में आर्द्रता का स्तर 39 से 98 फीसदी तक रहा। पूसा की सुबह सबसे ज्यादा ठंडी रही। यहां का न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री रहा।

मध्यम श्रेणी के साथ एक्यूआई 174 रहा मौसम के कारकों का भी साफ असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर देखा जा सकता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 174 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 153 था। यानी चौबीस घंटे के भीतर सूचकांक में 21 अंकों का इजाफा हुआ है। हालांकि, अब भी यह सुरक्षित दायरे में ही बना हुआ है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता मध्यम या खराब श्रेणी में रहने के आसार हैं।