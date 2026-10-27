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Delhi Weather News : दिल्ली में कल से बिगड़ेगा मौसम? बारिश बढ़ाएगी सर्दी का अहसास

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather News : दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार-शुक्रवार को दिल्ली बादल और बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन मौसम में बदलाव बुधवार से ही देखने को मिल सकता है।

Delhi weather update
दिल्ली मौसम अपडेट

राजधानी दिल्ली में बुधवार के बाद मौसम में फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। गुरुवार-शुक्रवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना से सर्दी का अहसास बढ़ सकता है। इस बीच, सोमवार को दिल्ली की सुबह इस मौसम में सबसे ठंडी रही।

दिल्ली में तीन दिन पहले मध्य रात्रि में तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से मौसम के रुख बदला है। तापमान सामान्य से नीचे आया आने से खासतौर पर सुबह-शाम हल्की सर्दी का अनुभव होने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव गुरुवार और शुक्रवार को देखने को मिल सकता है। 29 अक्टूबर को दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

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मंगलवार को आसमान आमतौर पर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की दिशा आमतौर पर उत्तर पश्चिमी रहने और हवा की गति पांच से पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

पूसा की सुबह सबसे ज्यादा ठंडी रही

सफदरजंग में सोमवार दिन का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.0 डिग्री कम 16.2 डिग्री रहा। यह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। इससे पहले रविवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो सबसे कम रहा था। सफदरजंग में आर्द्रता का स्तर 39 से 98 फीसदी तक रहा। पूसा की सुबह सबसे ज्यादा ठंडी रही। यहां का न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री रहा।

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मध्यम श्रेणी के साथ एक्यूआई 174 रहा

मौसम के कारकों का भी साफ असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर देखा जा सकता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 174 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 153 था। यानी चौबीस घंटे के भीतर सूचकांक में 21 अंकों का इजाफा हुआ है। हालांकि, अब भी यह सुरक्षित दायरे में ही बना हुआ है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता मध्यम या खराब श्रेणी में रहने के आसार हैं।

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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