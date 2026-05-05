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Delhi Mausam : दिल्ली में आंधी-बारिश से 10 डिग्री गिरा पारा, आज फिर बारिश के लिए रहें तैयार

May 05, 2026 05:42 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में रविवार देर रात आंधी के साथ हुई बारिश के कारण तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। इससे दिल्लीवालों भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Delhi Mausam : दिल्ली में आंधी-बारिश से 10 डिग्री गिरा पारा, आज फिर बारिश के लिए रहें तैयार

राजधानी दिल्ली में रविवार देर रात आंधी के साथ हुई बारिश के कारण तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। इससे दिल्लीवालों भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी दिल्ली में तेज हवा के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

दिल्ली के मौसम पर इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ रहा है। इसके चलते तेज हवा के साथ बौछारें पड़ने जैसी मौसमी घटनाएं हो रही हैं। रविवार की रात भी इसी विक्षोभ के कारण आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। इस दौरान 13 मिलीमीटर बारिश भी हुई। इसका खासा असर दिल्ली के तापमान पर देखने को मिला है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। कई पेड़ धराशायी : रविवार देर रात आंधी-बारिश के बीच दिल्ली में कुछ पेड़ों के गिरने की सूचना है।

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दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 7.1 डिग्री कम है। आयानगर में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 10.3 डिग्री सेल्सियस कम है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस कम है। पालम इलाके में न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। यहां का न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7.7 डिग्री कम है। सफदरजंग में आर्द्रता का स्तर 52 से 91 फीसदी तक रहा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार की सुबह से ही तेज धूप निकली, लेकिन रविवार की रात हुई बारिश और हवा में मौजूद नमी के चलते अधिकतम तापमान में खास बढ़ोतरी नहीं हुई।

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कुछ दिन नहीं बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी दिल्ली में अलग-अलग इलाकों में तेज हवा के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले तीन-चार दिन भी दिल्ली में हल्के बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी। इससे अभी तेज गर्मी लौटने के आसार कम है।

पश्चिमी विक्षोभों का असर

राजधानी में थोड़े-थोड़े अंतराल पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभों ने इस बार गर्मी से खासी राहत दी है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मार्च और अप्रैल के महीने में बारह से ज्यादा पश्चिमी विक्षोभों ने दिल्ली के मौसम को प्रभावित किया है। इसके चलते हुई बारिश, धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई।

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अप्रैल में 84% अधिक वर्षा

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभों के चलते मार्च में सामान्य से 15 प्रतिशत और अप्रैल में सामान्य से 84 फीसदी ज्यादा बारिश हुई। वहीं, मई के पहले सप्ताह में भी मौसम का यह क्रम बना हुआ है। इससे आगामी दिनों में बारिश की संभावना है।

साल में तीसरी बार सौ से नीचे आया एक्यूआई

राजधानी में रविवार को आए आंधी का असर वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिला है। दिल्ली की हवा में घुले-मिले प्रदूषक कण काफी हद तक साफ हो गए हैं। सोमवार को इस साल में तीसरी बार वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे दर्ज किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 88 रहा।

हवा में सुधार होने के बाद ग्रैप का पहला चरण हटाया

दिल्ली में मौसम के कारकों के चलते हवा की गुणवत्ता में खासा सुधार हुआ है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप पाबंदियों का पहला चरण हटा लिया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के बाद आयोग की ग्रैप समिति ने पूरी स्थिति की समीक्षा की। इसमें प्रदूषण की स्थिति और मौसम के पूर्वानुमानों पर चर्चा की गई। अभी प्रदूषण में तेज बढ़ोतरी होने के आसार कम हैं। इसे देखते हुए समिति ने ग्रैप का पहला चरण हटाने का फैसला लिया। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर 16 अप्रैल को ग्रैप का पहला चरण लागू किया था। पहले चरण में प्रतिबंधात्मक कदमों की बजाय पानी के छिड़काव, धूल उड़ाने वाली गतिविधियों की रोकथाम जैसे उपाय ही शामिल हैं।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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