पश्चिमी विक्षोभ की आहट; दिल्ली को जहरीली हवा से राहत नहीं; इस हफ्ते कैसा मौसम?
दिल्ली में इस बार दिवाली के दौरान हवा बहुत खराब रही और औसत AQI 376 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के लोगों को इस पूरे हफ्ते पलूशन से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
दिल्ली में औसत AQI 376 के साथ पिछले 5 वर्षों की सबसे प्रदूषित दिवाली रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार को औसत एक्यूआई 376 रिकॉर्ड किया गया जबकि सोमवार को सुबह इसमें मामूली गिरावट आई और यह 371 अंक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के लोगों को अभी हफ्ते भर पलूशन के जहर से राहत मिलने के आसार नहीं है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन बेहद धीमा रहेगा और लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ेगी।
पश्चिमी विक्षोभ की आहट, इन राज्यों में मौसम रहेगा खराब
मौसम विभाग की मानें तो 10 नवंबर की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 10 और 11 नवंबर और 14 से 15 नवंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर में जबकि 10 से 15 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। इस दौरान दोनों ही राज्यों में अलग-अलग जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं भी चलने की संभावना है। वहीं 12 और 13 नवंबर को वहीं उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं 12 से 15 नवंबर के दौरान पंजाब में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के नहीं आसार
मौसम विभाग के अनुसार, इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिल्ली-एनसीआर के इलाकों पर कोई खास नहीं पड़ेगा। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 10 से 15 नवंबर तक आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही दिख सकती है लेकिन पूरे हफ्ते यानी 15 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं हैं। सुबह और शाम के वक्त हवा की स्पीड भी धीमी रहेगी। आईआईटीएम की ओर से तैयार वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, इस पूरे हफ्ते तक हवा की रफ्तार आमतौर पर 10 किलोमीटर से नीचे ही रहेगी।
पलूशन से राहत के नहीं आसार
मौसम विभाग के अनुसार, 10 से 15 नंवबर के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा देखा जा सकता है। 10 और 11 के साथ 13, 14 और 15 नवंबर को दिल्ली में हवा की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। वहीं 12 से लेकिर 15 नंवबर के दौरान सुबह के वक्त दिल्ली में हवा की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। धीमी हवा के कारण पलूशन के लिए जिम्मेदार कणों का विसर्जन बेहद धीमा रहेगा जिससे लोगों को पलूशन से राहत नहीं मिलेगी। इस हफ्ते के दौरान AQI का स्तर 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में भी पहुंच सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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