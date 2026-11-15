दिल्ली में बूंदाबांदी; अब बदलेगा मौसम, सर्द हवाओं से बढ़ेगी ठंड, इस हफ्ते का हाल
दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह के वक्त बूंदाबांदी देखी गई। अब दिल्ली का मौसम बदलने वाला है। अब दिल्ली में ठंड बढ़ने वाली है। इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में रविवार को तड़के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ NCR में अब ठंड बढ़ने वाली है। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और बादलों के कारण दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक बना था। अब मौसम बदलने वाला है। अब हवा की दिशा बदलकर उत्तर-पश्चिमी होने जा रही है। इससे हिमालय से ठंडी हवाएं दिल्ली पहुंचेंगी। इस कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इस हफ्ते सुबह को हल्का से मध्यम कोहरा छाने की भी संभावना है।
दिल्ली में बूंदाबांदी, कितना रहा तापमान?
बता दें कि रविवार को तड़के दिल्ली के पालम, लोधी रोड और आया नगर में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में बादल छाए रहे। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी अधिक 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सफदरजंग में रविवार को अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है।
सुबह कोहरा छाने के आसार
मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस पूरे हफ्ते यानी 21 नवंबर तक आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। IMD की मानें तो इस हफ्ते यानी 21 नवंबर तक दिल्ली-NCR में सुबह के समय कई जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है। सुबह के ही वक्त कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम कोहरा भी देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, इस पूरे हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में बारिश के आसार नहीं है।
बदलेगा मौसम, सर्द हवाओं से बढ़ेगी ठंड
इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तराखंड के बदरीनाथ समेत चमोली जिले की ऊंची चोटियों पर हिमपात देखा गया है। इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। अब दिल्ली-एनसीआर के मौसम में भी बदलाव दिखेगा। अब दिल्ली-NCR में हवा की दिशा उत्तर-पश्चिमी रहेगी। इससे हिमालयी क्षेत्रों से सर्द हवाएं दिल्ली-एनसीआर का रुख करेंगी। चूंकि ये हवाएं अपने साथ पहाड़ों की ठंड लेकर आएंगी। इस कारण दिल्ली-एनसीआर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
कितना रहेगा तापमान?
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में कल यानी सोमवार को अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री व न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। दिल्ली में 17 से 21 नवंबर तक अधिकतम तापमान के 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।दिल्ली में 17 और 21 नवंबर को न्यूनतम तापमान के 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। दिल्ली में 18 से 20 नवंबर को दौरान न्यूनतम तापमान कम होकर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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