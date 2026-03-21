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दिल्ली-NCR में मौसम का चौंकाने वाला मिजाज; सुबह कोहरे की चादर, परसों फिर बारिश

Mar 21, 2026 11:44 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/फरीदाबाद
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दिल्ली में शनिवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस पर आ गया जो सामान्य से कम है। हालिया बारिश से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ठंड से लोगों ने फिर से गर्म कपड़े निकाल लिए हैं।

दिल्ली-NCR में मौसम का चौंकाने वाला मिजाज; सुबह कोहरे की चादर, परसों फिर बारिश

दिल्ली-NCR में शनिवार को मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से काफी कम है। हालिया बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में रहा। फरीदाबाद में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। इस अचानक बढ़ी ठंड चौंकाया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक हल्की ठंड और कोहरा बना रह सकता है। सोमवार को एकबार फिर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।

फरीदाबाद में कोहरे की चादर

बारिश के बाद फरीदाबाद में शनिवार को घना कोहरा छा गया। कुछ जगहों पर सड़क पर दृश्यता घटकर करीब 10 मीटर रह गई। ठंड बढ़ने के कारण घरों में कूलर, पंखे और एसी बंद हो गए हैं, वहीं लोगों ने एक बार फिर स्वेटर, जर्सी और कंबल निकाल लिए हैं। सुबह-शाम की ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडक बनी रह सकती है।

दिल्ली में भी मौसम का चौंकाने वाला रुख, घना कोहरा

दिल्ली में भी मौसम का चौंकाने वाला मिजाज देखने को मिला। दिल्ली में शनिवार सुबह कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस हो गया जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था। शुक्रवार को हुई बारिश से हवा साफ हुई है। इससे लगभग पांच महीने बाद दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा मिली।

साफ हुई हवा, सोमवार को बारिश की चेतावनी

शनिवार सुबह आठ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। इससे पहले 9 अक्टूबर 2025 को वायु गुणवत्ता 99 दर्ज की गई थी। दिल्ली में शुक्रवार को 7 मिलीमीटर बारिश हुई थी लेकिन शनिवार सुबह बारिश नहीं हुई। इस मार्च में अब तक 16.2 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है जो साल 2023 के बाद सबसे अधिक है। सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

अपडेट जारी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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