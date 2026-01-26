Hindustan Hindi News
बर्फीली हवाओं से अभी और ठिठुरेगी दिल्ली, NCR में कल फिर बारिश का येलो अलर्ट

Delhi Mausam : बारिश के बाद से दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई। मंगलवार को हल्की बारिश के एक-दो दौर आ सकते हैं।  

Jan 26, 2026 05:54 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बारिश के बाद से दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई, साथ ही प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया। मंगलवार को हल्की बारिश के एक-दो दौर आ सकते हैं। इससे ठंड का सिलसिला कुछ समय बना रहेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है।

गलन भरी बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली में रविवार को ठंड का अहसास बना रहा। दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह हल्की धुंध छाई रही। दिन चढ़ने के साथ धुंध गायब हो गई और खिली धूप निकल आई। 10 बजे के बाद ज्यादातर इलाकों में तेज धूप निकली रही। दिल्ली में पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली हवा अपने साथ बर्फबारी वाले इलाकों से ठंडक लेकर आ रही है। इसके चलते खिली धूप के बावजूद ठंड मौसम का अहसास बना रहा। सुबह के समय ठिठुरन का अहसास बना रहा। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया।

कोहरा छाने के आसार

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार सुबह दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। दिन में आंशिक तौर पर बादलों के साथ ही खिली हुई धूप निकलेगी। हवा की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश होगी। इस दौरान हवा की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है। इसके चलते अभी दिल्ली में सर्दी का मौसम बना रहेगा।

दिल्ली में तेज हवा ने प्रदूषण घटाया

दिल्ली में तेज हवा के चलते प्रदूषण स्तर में और सुधार हुआ है। रविवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे यानी मध्यम श्रेणी में रहा। इसके साथ ही, दो जगहों की हवा संतोषजनक स्तर पर भी पहुंच गई है। दिल्ली के लोग पिछले साल अक्टूबर महीने से ही प्रदूषित हवा में सांस ले रहे थे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में सामान्य से ज्यादा प्रदूषण की स्थिति रही। दरअसल, इस दौरान प्रदूषण उत्सर्जन के तमाम कारक तो पहले जैसे ही रहे, लेकिन प्रदूषण को साफ करने वाले मौसमी कारक कम सक्रिय दिखे। इन तीनों ही महीनों में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए। इसके चलते लोगों को ज्यादा प्रदूषण झेलना पड़ा। शुक्रवार को दिल्ली समेत देश के उत्तरी हिस्से में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखा। इसके चलते बारिश हुई और हवा की गति भी तेज हुई। इससे प्रदूषण के स्तर में खासा सुधार हुआ है। रविवार को दिल्ली में सुबह से ही खिली हुई धूप निकली रही, जबकि हवा की गति भी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की बनी रही।

वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 अंक पर रहा

सीपीसीबी के मुताबिक,रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शनिवार को यह सूचकांक 192 के अंक पर था। दिल्ली-एनसीआर की हवा में दोपहर बाद तीन बजे पीएम 10 का औसत स्तर 147 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 61 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी पीएम 2.5 का स्तर अब दिल्ली की हवा में लगभग मानकों के अनुसार पहुंच गया है।

