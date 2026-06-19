दिल्ली में दोपहर बाद फिर यू-टर्न लेगा मौसम, येलो अलर्ट संग आंधी-बारिश की चेतावनी

Delhi Weather News : राजधानी दिल्ली में आज दोपहर बाद मौसम फिर से यूटर्न ले सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आसमान में चमक और गरज के साथ धूल भरी आंधी और बारिश होने का अनुमान जताया है।

राजधानी दिल्ली में अभी आंधी-बारिश का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को दिल्ली में तेज धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसे देखते हुए विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया।

फिर पड़ेंगी बौछारें मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को दिल्ली के तापमान में तेजी से इजाफा होगा। दिन पहले आधे हिस्से में तेज धूप निकल सकती है, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। दोपहर बाद या शाम के समय तेज धूल भरी आंधी के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश, घन गर्जन, अंधड़ जैसी मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। इस दौरान हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अगले दो दिनों एक्यूआई भी 150 से 200 के बीच रहने की संभावना है।

गुरुवार को कैसा रहा मौसम इस बीच, गुरुवार को दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में दिन के समय धूप निकले रहने के दौरान बीच-बीच में हल्के से घने बादलों की आवाजाही बनी रही। बीच-बीच में हवा की गति भी तेज रही। इसके चलते तापमान में हल्का इजाफा हुआ है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 40 से 76 फीसदी तक रहा। दिल्ली के रिज और आयानगर जैसे इलाकों में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। रिज क्षेत्र में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रहा। जो कि दिल्ली में सबसे ज्यादा है। यह तापमान यहां के सामान्य से तापमान से दो डिग्री अधिक है।

दिल्ली की हवा साफ-सुथरी मौसम की मेहरबानी से दिल्ली की हवा साफ-सुथरी बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 157 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 92 के अंक पर रहा था। 24 घंटे के भीतर इसमें 65 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, अभी भी यह सुरक्षित दायरे के भीतर ही है।