delhi mausam vibhag warning for rain and lightning with speedy winds in ncr
दिल्ली में मौसम का बड़ा उलटफेर; 3 दिन होगी बारिश, इन दो तारीखों पर येलो अलर्ट

दिल्ली में मौसम का बड़ा उलटफेर; 3 दिन होगी बारिश, इन दो तारीखों पर येलो अलर्ट

संक्षेप:

Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कब-कब होगी बारिश जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Jan 30, 2026 03:11 pm IST Krishna Bihari Singh
दिल्ली-एनसीआर में मौसम फिर से बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तीन दिन मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हिमालयी क्षेत्र के प्रदेशों में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है।

कल से बदलेगा मौसम, येलो अलर्ट

IMD के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 31 जनवरी से मौसम बदलेगा। 31 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा देखा जाएगा। इसके बाद दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बाद में दिल्ली-एनसीआर में बादल छा जाएंगे। रात के समय गरज चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। इस दिन येलो अलर्ट जारी किया गया है।

1 फरवरी को भी बारिश, येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 1 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के दौरान बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शाम को भी गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश देखी जा सकती है। इस दिन बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरे का भी अनुमान है।

दो फरवरी को भी मौसम रहेगा खराब

मौसम विभाग की मानें तो 2 फरवरी को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम खराब रहेगा। इस दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के दौरान गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम खराब रहने के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा भी दिखेगा। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में तीन दिन बारिश के आसार हैं।

Delhi Weather
कितना रहेगा तापमान?

मौसम विभाग ने पहली से लेकर 5 फरवरी तक दिल्ली में अधिकतम तापमान के 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की मानें तो पहली से लेकर 3 फरवरी तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 3 से लेकर 5 फरवरी तक सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा भी दिखने का अनुमान है।

Krishna Bihari Singh

Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
