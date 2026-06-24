दिल्ली में आंधी-बारिश से बदला मौसम, बादलों के बीच आज फिर चढ़ेगा पारा; मॉनसून पर नया अपडेट

दिल्ली में कल शाम आई आंधी-बारिश से अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने आज फिर से पारा चढ़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान आंशिक तौर पर बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी।

राजधानी दिल्ली में मंगलवार दोपहर बाद आई आंधी ने मौसम को एकदम से बदल दिया। आंधी-बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 14 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को आंशिक तौर पर बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी। इसके चलते अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को भी दिल्ली में तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार सुबह से ही तेज धूप रही। 10 बजे के बाद लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। दोपहर 2 बजे तक मौसम बेहद गर्म बना रहा। इस दौरान मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है।

वहीं, 2 बजे के बाद अचानक मौसम ने करवट बदलनी शुरू की और घने बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। तेज धूल भरी आंधी के बाद ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। इससे तापमान में तेज गिरावट हुई। आयानगर में पहले तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो बाद में 25 डिग्री पर आ गया। तापमान में 14.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

हवा की रफ्तार 91 किमी पालम में हवा की अधिकतम रफ्तार 91 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। जबकि, पूसा में हवा की अधिकतम रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। पीतमपुरा में 54 प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलीं।

प्रदूषण से भी राहत आंधी-पानी ने न केवल गर्मी से बल्कि प्रदूषण से भी लोगों को राहत दी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 142 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले सोमवार को यह 228 अंक पर था।

दो सप्ताह बाद फिर सक्रिय हुआ मॉनसून अलनीनो के प्रभाव के कारण करीब दो सप्ताह तक निष्क्रिय रहने के बाद मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि अगले 5-6 दिनों के भीतर मॉनसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है। इसके बावजूद दिल्ली में मॉनसून के तय समय यानि 27 जून तक पहुंचने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले दो- तीन दिनों में मॉनसून के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसके बाद के तीन चार दिनों में झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश (7-20 सेंटीमीटर) होने की संभावना है।

इसके अलावा अगले 4-5 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में और अगले 2-3 दिनों में विदर्भ, दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में लू (हीट वेव) की स्थिति रहने की संभावना है।