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दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज! आंधी-बारिश के लिए रहें तैयार

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather : भीषण गर्मी और उमस झेल रहे दिल्लीवालों के लिए मौसम विभाग अच्छी खबर लेकर आया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आज दिन में बारिश होने की संभावना जताई है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज! आंधी-बारिश के लिए रहें तैयार

दिल्लीवालों को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी आंधी-बारिश का मौसम बना रहेगा। दिल्ली में मंगलवार की सुबह गर्मी रही और न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। पालम में न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक), लोधी रोड पर 31.2 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक), रिज में 29.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक) और आयानगर में 31.2 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक) रहा। मौसम विभाग ने दिन में सामान्यत: बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 150 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

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दिल्ली के लोगों को सोमवार दिन में तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। दिनभर ज्यादातर हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी रही। वहीं, शाम के समय मौसम में बदलाव हुआ और आंधी-बारिश के चलते लोगों को खासी राहत मिली।

लगातार दूसरे दिन रही लू की स्थिति

राजधानी दिल्ली में सोमवार को लगातार दूसरे दिन लू की स्थिति रही। मौसम विभाग की तकनीकी परिभाषा के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े 4 डिग्री ज्यादा होने पर उसे लू यानी हीट वेव की स्थिति माना जाता है।

अचानक से हुआ बदलाव

दिनभर की तपिश के बाद दिल्ली के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। शाम 4 बजे के बाद से मौसम बदलने लगा और तेज धूल भरी आंधी के साथ घने बादल छाने लगे। इस दौरान कई जगहों पर हल्की बौछारें पड़ीं। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि भीषण गर्मियों का दौर अब खत्म होता दिख रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों के बीच थंडरस्टार्म की गतिविधियां जारी रहेंगी।

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पश्चिमी हवाओं के चलते झेलनी पड़ रही भीषण गर्मी

राजधानी के लोगों को पश्चिमी हवाओं के चलते भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। राजस्थान की ओर से आ रही यह हवा अपने साथ ही रेगिस्तान की गर्मी भी ला रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी दिल्ली में अलग-अलग इलाकों में लू की स्थिति बन सकती है। हालांकि, दोपहर बाद या शाम के समय धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ने से लोगों को राहत मिलेगी।

दिल्ली में पिछले 4 साल में मौसम की सबसे गर्म रातें दर्ज

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले चार वर्षों की सबसे गर्म रातें दर्ज की गईं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मार्च से जून की मॉनसून-पूर्व अवधि में औसत न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2022 के बाद सबसे अधिक है। 29 जून तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार, मार्च-जून अवधि में औसत न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले यह 2021 में 21.2; 2022 में 23.3; 2023 में 20.9; 2024 में 22.8 और 2025 में 22.5 डिग्री सेल्सियस था। इस प्रकार, यह 2022 के बाद सबसे अधिक मौसमी औसत है।वहीं, 28 जून तक मार्च-जून अवधि का औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह 2021 में 36.5, 2022 में 38.4, 2023 में 35, 2024 में 37.6 और 2025 में 36.6 डिग्री सेल्सियस था। पिछले 6 वर्षों में यह 2024 के बाद दूसरा सर्वाधिक औसत तापमान है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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