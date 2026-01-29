Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mausam update of 31 jan and 1 feb strong winds and rain yellow alert
दिल्ली में यूटर्न लेगा मौसम? 2 दिन बाद 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, बारिश का भी येलो अलर्ट

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में बुधवार को पूरे दिन बादल छाए रहे। साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ी। मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार और शुक्रवार को भी दिन में बादल छाए रहेंगे और सुबह के वक्त हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है।

Jan 29, 2026 05:54 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में बुधवार को पूरे दिन बादल छाए रहे। साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम है।

मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार और शुक्रवार को भी दिन में बादल छाए रहेंगे और सुबह के वक्त हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं गुरुवार तो अधिकतम तापमान 17-19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। इस बीच, 31 जनवरी और 1 फरवरी को फिर से तेज हवाओं संग बादल और बारिश का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से 1 फरवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

weather delhi

कहां कितना रहा तापमान

दिल्ली में बुधवार को स्टेशनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो पालम में 16.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर 18 डिग्री सेल्सियस, रिज में 17.7 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 4.2 सेल्सियस अधिक है।

आईएमडी के मुताबिक, 28 जनवरी सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान सफदरजंग में 4.3 मिलीमीटर, पालम में 14.8 मिलीमीटर, लोधी रोड पर 3.4 मिलीमीटर, रिज में 14.4 मिलीमीटर और आया नगर में पांच मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सीपीसीबी ने बताया कि शाम चार बजे एक्यूआई 255 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

राजधानी की हवा में सुधार, एक्यूआई 255 पर पहुंचा

राजधानी में मंगलवार की तुलना में बुधवार को वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 266 दर्ज किया गया, जो शाम चार बजे घटकर 255 अंक पर पहुंच गया। हालांकि यह अब भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। मंगलवार को हल्की बारिश और तेज हवा के बावजूद प्रदूषण में खास सुधार नहीं हुआ था, लेकिन बुधवार को दिनभर बादल छाए रहने और हवा चलने से हालात बेहतर रहे।

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है।

